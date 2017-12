Els escombriaires protesten perquè els fan dur localitzadors i un número identificatiu

Una quarantena de treballadors de l'empresa mixta Girona + Neta es van concentrar ahir al migdia a la plaça del Vi per protestar per l'actitud de la societat mixta que consideren que els «criminalitza». Des de fa uns dies, els escombriaires que netegen a peu ja comencen a portar un GPS que els geolocalitza i marca exactament el recorregut que fan, incloses les aturades i el temps que destinen a fer l'itinerari. La posada en funcionament d'aquest sistema el va avaçar Diari de Girona a principis de setembre. Un operari ja hauria rebut una sanció. L'Ajuntament, que té el 25%, de la societat mixta (FCC té el 75% restant), nega que es vulgui fiscalitzar la seva feina i assegura que volen ser «transparents» perquè cada veí de la ciutat pugui saber quan ha passat per darrera vegada un escombriaire per un punt concret.

La plantilla de Girona+Neta denuncia que se'ls persegueix i que el fons de la qüestió és que manquen treballadors i els fan fer rutes molt més llargues del que es recomana als ajuntaments. Haurien de ser uns 4,5 quilòmetres, però hi ha recorreguts que fan fins a 13 quilòmetres. «No ens volem amagar i potser no tothom fa la feina bé i sabem que hi ha moltes queixes dels ciutadans», explica el president del comité d'empresa, José Rodríguez. No obstant això, es queixa que «semblem presos perillosos». El representant sindical indica que hi ha treballadors que en una jornada no poden fer els més de deu quilòmetres marcats i que l'endemà no poden seguir per allà on havien acabat perquè els fan anar canviant de zona.



Falta personal

Des del comité s'afirma que «per poder cobrir l'actual càrrega de treball del servei de neteja de la ciutat de Girona, caldrien augmentar l'actual plantilla». A Girona + Neta hi treballen unes 15o persones, de les quals el servei de neteja viària està format per 15 conductors, 64 peons i 10 peons especialitzats. Els vehicles ja tenen un GPS des de fa mesos.

Expliquen que des que es va signar l'actual contracte (el va redactar el tripartit però es va aprovar ja en l'època de Carles Puigdemont), la ciutat ha anat creixent i es considera que caldrien almenys onze treballadors però l'empresa només n'ha contractat «dos o tres».

Des del comitè d'empresa (integrat per cinc representants de CCOO, dos de la UGT i dos de la CGT) també es critica la pressió a la qual estan sotmesos pel control d'una empresa externa que analitza la feina dels operaris i que, de vegades, evidencien que queda una part del recorregut sense poder fer de forma correcta. Els escombriaires es queixen que l'empresa vol que els treballadors assumeixin el que manca «amb un augment de càrrega de treball sota amenaça de sanció».

A tots aquests controls s'hi ha d'afegir la intenció de l'empresa de posar un número identificatiu a la roba de cada treballador. Ahir, els escombriaires ho comparaven, fins i tot, amb la manera com marcaven els jueus en els camps de concentració. «És absurd», lamentaven.



Controlats per tot arreu

En aquest sentit, assenyalaven que es pot saber quina persona fa el recorregut cada dia perquè hi ha mapes concrets a la seu de l'empresa on s'explica qui ha de fer cada ruta i en quin moment. Consideren que pot ser una mesura perquè els veïns puguin denunciar-los directament. Els treballadors consideren que estan controlats «per tot arreu»: Per l'empresa mixta Girona + Neta, per l'Ajuntament, per l'empresa externa que passa pels punts on han netejat per assegurar-se que s'ha fet bé i per les associacions de veïns que disposen d'un grup de Whatsapp on poden expressar les seves demandes. A més a més, amb aquest identificador, també es podran fer queixes de ciutadans individualment assenyalant-los «amb el dit».

Mentrestant, el vicealcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient i Seguretat, Eduard Berloso, considera que el GPS amb geolocalitzador no s'ha d'entendre com una mesura per tenir els treballadors sota control sinó que serveix perquè els veïns que sovint asseguren que no s'ha passat a netejar pel seu carrer des de fa dies disposin d'una eina infomàtica (la ruta es podrà seguir en una pàgina web) on constaran els itineraris dels treballadors i les hores de pas.