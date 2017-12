Girona amplia la xarxa de sensors sonomètrics

Girona ha ampliat la xarxa de sensors sonomètrics amb l'objectiu de disposar d'un mapa acústic que analitzi minut a minut el soroll que hi ha a la ciutat. L'Ajuntament ha instal·lat un aparell a l'Eixample (a la cruïlla entre Maragall i Lorenzana) i dos més al Barri Vell, que s'afegeixen als cinc que hi ha ara en funcionament. El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, explica que els sensors permetran saber "si es compleix la normativa" i detectar "punts problemàtics". No només pel què fa als sorolls derivats del trànsit, sinó també a les molèsties que genera l'oci nocturn. Sastre explica que, a partir d'aquesta diagnosi, l'Ajuntament impulsarà accions per reduir les molèsties als veïns. Per exemple, fomentant l'ús del transport públic o la bicicleta. "Menys soroll és també més qualitat de vida", precisa el regidor.

Girona ja disposa des d'avui de vuit sensors acústics que mesuren el nivell de soroll que hi ha en diferents punts de la ciutat. Als cinc que hi havia fins ara, s'hi ha afegit l'aparell de l'Eixample i els dos més que s'han instal·lat al Barri Vell (al davant de la Carbonera i a la plaça de Sant Fèlix). Aquests dos últims formen part de la demanda que van fer els veïns de la zona dins els pressupostos participats de l'any passat.

Els sensors s'han instal·lat en fanals o parets i mesuren sorolls que sobrepassin els 40 decibels i que arribin fins als 90. Tenen un marge d'error de 2 decibels (tant amunt com avall). Properament, la xarxa s'ampliarà amb un nou aparell, que també se situarà en algun punt del Barri Vell (la instal·lació del qual està pendent que se'n resolguin aspectes tècnics).

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, ha explicat que els sensors permetran "mesurar en temps real" el nivell de soroll als diferents punts de la ciutat. Fins ara, l'Ajuntament encarregava un estudi sonomètric cada dos anys, que s'havia de fer in situ (és a dir, amb els tècnics desplaçant-se amb un sonòmetre d'un lloc a l'altre).

Ara, però, gràcies a aquesta xarxa de sensors, les dades es podran saber minut a minut. "Ens permetran veure quins són aquells punts problemàtics en què no es compleix la normativa municipal, determinar l'origen del soroll, i donar instruments a l'Ajuntament per actuar", ha explicat Sastre. I ha precisat: "Perquè en definitiva, menys soroll és més qualitat de vida".



Trànsit i oci nocturn

Apart dels tres que s'han instal·lat avui, la resta de sensors sonomètrics que hi ha a la ciutat es troben a l'avinguda Ramon Folch, al carrer Figuerola, al carrer Riu Güell (a la cruïlla amb Santa Eugènia) i al passeig d'Olot (a la zona de l'accés de l'estació d'autobusos).

El regidor de Paisatge ha explicat que, a la ciutat, les molèsties per soroll provenen sobretot per dues causes. "La més clara i diàfana és el trànsit, sobretot a l'avinguda Ramon Folch, que és on el sensor que hi ha instal·lat detecta més incompliments de l'ordenança", ha precisat Sastre. Però al costat d'aquest, hi ha també el de l'oci nocturn.

Per això, es va instal·lar un sensor a Figuerola, i ara també se n'han posat dos més al Barri Vell. "Aquesta zona pel què fa al trànsit és tranquil·la; però l'estructura urbanística i arquitectònica del barri fa que actuï de caixa de ressonància, i això de nits pot causar molèsties als veïns; per això des de l'Ajuntament hem impulsat mesures com l'ordenança de terrasses", precisa Sastre.

De fet, un dels objectius de la xarxa és donar eines al consistori per impulsar actuacions que permetin reduir el soroll. Per exemple, fomentar el transport públic o la bicicleta per reduir l'ús del cotxe privat. "En el cas de l'Eixample, que és una zona d'afluència tant de vehicles com de vianants, si es detecta que els sorolls són excessius, mirarem mesures per pacificar el trànsit", ha avançat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà.

En general, tot i que això depèn de cada punt de la ciutat, de mitjana es considera que el soroll diürn no ha de superar els 65 decibels, i que el nocturn no ha de ser superior als 50. La instal·lació de la xarxa de sonòmetres forma part del Programa de Vigilància Ambiental que l'Ajuntament de Girona va posar en marxa el 2014.

