Girona celebra la Hannukà

Girona ha acollit aquesta tarda la Hannukà, la festa jueva de les llums, que enguany s'ha hagut de celebrar amb un dia de retard per no coincidir amb la campanya electoral. En aquesta ocasió, a més, s'ha celebrat per primera vegada un concurs de sufganiot o bunyols jueus. A l´acte, que ha tingut lloc a la plaça del Vi, hi han participat representants de diferents comunitats religioses de Girona i també membres de comunitats jueves de Barcelona. La celebració ha estat oficiada pel rabí Abraham Rosemberg.

Un cop acabada l´encesa d´espelme, ha tingut lloc la degustació dels sufganiot. Per participar-hi, durant el passat mes de novembre, el Patronat Call de Girona i els centres cívics de la ciutat van organitzar un seguit de tallers perquè els participants poguessin aprendre a fer-los.

Després de l´acte, la formació Tati Cervià Trio ha ofert una actuació amb cançons i danses típiques de la festa.