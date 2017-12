L'Ajuntament de Girona estudiarà un nou mecanisme per fer voltar el Tarlà

L'Ajuntament de Girona estudiarà la possibilitat d'incorporar un nou mecanisme per fer voltar el Tarlà, una de les figures més populars de la cultura festiva de la ciutat. El consistori ha demanat a la Universitat de Girona (UdG) que col·labori en la recerca de noves vies per fer giravoltar la figura i, per aquest motiu i amb la finalitat d'estudi, en les properes setmanes el Tarlà s'instal·larà en un dels espais de l'edifici de l'Escola Politècnica Superior.

Concretament, treballaran en el projecte estudiants d'últim curs de grau i de màster que posaran en pràctica els seus coneixements d'enginyeria mecànica en el marc del grup de recerca Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE).

La iniciativa sorgeix arran de la necessitat de buscar una alternativa a fer moure el Tarlà des de l'interior d'un pis d'un edifici del carrer de l'Argenteria. «Malgrat que el Tarlà se seguirà ubicant al mateix balcó, cal trobar la manera de mantenir les seves populars voltes sense haver d'accedir dins de l'edifici. Volem preservar aquesta tradició que forma part del nostre patrimoni cultural sense envair cap propietat privada», ha dit la regidora de Dinamització del Territori, Eva Palau.

El Tarlà és una de les figures més típiques de Girona, sorgit d'una llegenda. Se sol posar al carrer de l'Argenteria pels voltants de Sant Jordi, durant les Festes de Primavera de la Rambla i l'Argenteria. Es tracta d'un ninot penjat d'una barra que reposa entre dos balcons, que fa giravoltes, va vestit de joglar i porta esquellerincs.