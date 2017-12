La pista de gel i el tobogan de Fira de Girona obren aquest dissabte

El Nadal a Girona sempre ve acompanyat d'una de les pistes de gel cobertes més grans de Catalunya, concretament, amb 800 metres quadrats de pista i un tobogan de 2,5 metres d'alçada, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu. La Pista de Gel s'inaugurarà aquest dissabte i s'allargarà fins al 7 de gener.

El preu per patinar és de 8 euros per hora i inclou el lloguer dels patins, mentre que 4 baixades en trineu pel tobogan tenen un cost de 3 euros. També existeix la possibilitat de comprar un abonament de 10 hores per 60 euros . Com a novetat, s'ha dissenyat una targeta regal per poder regalar entrades per patinar a la Pista de Gel a amics i familiars Enguany la comunitat universitària té l'entrada a preu reduït (5 euros).

Aquest any es convidarà a patinar més de 270 nens i joves de centres d'acollida com Càritas, diversos CRAE, el Casal dels Infants, la Llar Infantil Nostra Senyora de la Misericòrdia o la Fundació Oscobe, entre d'altres.