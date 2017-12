Vidre recollit Augmenta un 8,59% el reciclatge

Girona ha augmentat un 8,59% el reciclatge d'envasos de vidre en un any. Durant el primer mes de la posada en marxa del concurs El Contenidor d'Or, la ciutat ha passat d'1,75 quilos de vidre reciclat per habitant (novembre del 2016) als 1,90 que s'han reciclat aquest novembre. La ciutat se situa en la sisena posició del rànquing del reciclatge aquest primer mes. és el segon municipi dels dotze participants amb la taxa de quilos de vidre reciclat per habitant més alta.