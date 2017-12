Condemnats a 3 anys i mig de presó per intentar atracar un banc a Girona amb hostatges

El jutjat ha condemnat a 3 anys i mig de presó els dos atracadors que van intentar assaltar una sucursal de CaixaBank de Girona retenint hostatges a dins. A les portes del judici, el fiscal, l'acusació particular i les defenses han arribat a un acord, que ha permès rebaixar-los la pena. Els dos lladres, Salvador Fons i Bernardo Gallegos, han reconegut els fets i la jutgessa els ha condemnat de viva veu.

L'atracament va tenir lloc el passat 10 d'abril. Els dos assaltants van entrar a l'entitat cobrint-se el rostre amb cascs de motorista i esgrimint una escopeta i una arma antiga (possiblement de la Segona Guerra Mundial). L'atracament els va sortir malament, perquè diversos testimonis van avisar la policia, que va encerclar la sucursal, i els dos lladres van acabar entregant-se. La defensa de Fons, Natàlia Frigola, ha explicat que s'ha pogut arribar a l'acord perquè els dos lladres han admès que només "volien els diners" i no tenien intenció de "disparar" les armes. A més, en veure's descoberts, fins i tot van arribar a treure's el casc abans de lliurar-se a la policia.

L'intent d'atracament a la sucursal de CaixaBank, situada al barri de la Devesa, va tenir lloc el 10 d'abril. Els dos lladres, Salvador Fons i Bernardo Gallegos, van arribar a l'entitat a cavall d'una moto, que van aparcar en un carrer del costat, i a la qual havien tapat les plaques de matrícula amb cartrons.

Cap a quarts de dues del migdia, poc abans que l'oficina tanqués, Fons i Gallegos van entrar-hi armats amb una escopeta retallada i una arma de guerra antiga (possiblement de la Segona Guerra Mundial). Tant l'un com l'altre es cobrien el rostre amb els cascs de motorista i, per evitar que els descobrissin, també portaven guants, ulleres i una bufanda.

Els atracadors van intimidar el personal de l'entitat i els clients que hi havia a l'interior amb les armes. Després, mentre Fons vigilava els hostatges, Gallegos va obligar un dels empleats a introduir la combinació de la caixa forta (que funcionava amb obertura retardada) i a obrir un dels caixers.

La jugada, però, els va sortir malament. Aprofitant un moment de descuit dels atracadors, una o dues clientes van poder sortir de l'entitat i donar la veu d'alerta. En pocs minuts, la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra van encerclar l'entitat, apostant-se amb les armes i les armilles antibales en cantonades i llocs estratègics.

Quan van veure el desplegament policial, Salvador Fons i Bernardo Gallegos van optar per entregar-se. D'ençà d'aleshores, es trobaven en presó preventiva. Inicialment, el fiscal demanava que els condemnessin a una pena de 6 anys i mig de presó per una temptativa de robatori amb intimidació, un altre de lesions i un de tinença il·lícita d'armes. Tots ells, amb l'agreujant de disfressa.

Acord a les portes del judici

L'intent d'atracament ha arribat avui a judici al Penal 1 de Girona. A les portes de la sala, però, el fiscal, l'acusació particular i les defenses –que exercien Natàlia Frigola i Xavier Puigdemont- han arribat a un acord, que ha permès rebaixar la pena als dos atracadors. Els acusats, que tenen 59 i 54 anys, han admès els fets i les parts han renunciat a la prova, motiu pel qual la jutgessa els ha condemnat de viva veu.

Salvador Fons i Bernardo Gallegos hauran de complir una pena de 3 anys i mig de presó. D'aquests, 2 i mig són per la temptativa de robatori amb intimidació en un local obert al públic amb ús d'armes, i l'altre any és per la tinença il·lícita. L'advocada de Fons ha explicat que se'ls ha retirat el delicte de lesions i també l'agreujant de disfressa.

"Tot i que duien casc, se'ls podia veure parcialment la cara; a més, quan van veure que no hi havia res a fer, els dos se'l van treure abans d'entregar-se", ha precisat Frigola. La lletrada també ha explicat que els dos atracadors han admès que van assaltar l'entitat amb l'únic objectiu d'endur-se els diners, però que o volien "fer mal a ningú". "De fet, podrien haver disparat a l'aire o llançar algun tret amenaçador, i tampoc ho van fer", ha precisat Frigola.

Tot i que se'ls ha retirat el delicte de lesions, els dos acusats sí que hauran d'indemnitzar una de les clientes de l'entitat, a qui el nerviosisme que va viure durant l'atracament li ha deixat seqüeles. Segons recull la sentència, que ja és ferma, li hauran de pagar 7.650 euros.

Salvador Fons i Bernardo Gallegos acumulen un historial de detencions –i condemnes- per atracaments. Gallegos, per exemple, va participar en l'assalt a un mas de Breda (Selva) l'any 2000. I Fons, per la seva banda, va ser condemnat el 1996 per haver atracat l'aleshores sucursal de Caixa Girona a Bordils (Gironès) i endur-se'n més de 350.000 euros.

A més, els Mossos també el van considerar coautor de diversos assalts violents comesos a Lleida, i també a Pals i Palafrugell (Baix Empordà).