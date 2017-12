Un jove begut s'estimba amb el cotxe daltabaix del pont de l'Areny

Espectacular accident de trànsit ahir a la matinada a la ciutat de Girona. Un conductor begut es va estimbar amb el seu cotxe daltabaix del pont de l'Areny de Girona després de trencar-ne la barana.

El jove, de 28 anys i veí de la ciutat, tot i que el vehicle va quedar disposat del revés, va resultar ferit de poca gravetat en l'accident de trànsit.

Els agents de la Policia Municipal de Girona en practicar-li la prova d'alcoholèmia van compravar que anava molt begut. Va donar un resultat positiu d'0,76 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de tres vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquest cas era de 0,25 mil·ligrams per litre en aire expirat.

El jove conduïa un Volkswagen i va acabar a la riba de l'Onyar. A conseqüència del fort cop contra el pont, va fer malbé uns quatre metres de tanca.

El cotxe va caure per un desnivell de cinc metres d'altura i al lloc dels fets, a banda de diverses patrulles de la Policia Municipal, també s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, els Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM. Malgrat l'espectacularitat de l'accident de trànsit, el jove va quedat ferit de poca gravetat, segons el SEM. Els serveis mèdics el van evacuar en ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Aixó sí, la Policia Municipal de Girona l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària perquè conduïa sota la influència de les begudes alcohòliques.

Els agents de Girona van fer el corresponent atestat del sinistre viari i les diligències es trametran en breu al jutge.



Ús del mòbil al volant

Tot indica que l'accident de trànsit es podria haver produït arran d'una distracció per l'ús del telèfon mòbil, segons apunten fonts policials. El sinistre va tenir lloc quan el vehicle que procedia del carrer Ultònia anava en direcció cap al pont de l'Areny i, per aquesta distracció, hauria acabat daltabaix del pont i fins a la llera de l'Onyar. Aquest no és el primer cop que un vehicle acaba al riu, en una ciutat de ponts com és Girona, i fins i tot algun accident ha acabat essent mortal. El més recent va ser fa tres anys, quan un cotxe va caure al riu Güell i el conductor va quedar ferit de poca gravetat. Va topar amb la tanca a l'altura dels Maristes, la va arrencar i va caure al riu.