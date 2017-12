Més control acústic a Girona

L'Ajuntament de Girona amplia de cinc a nou el nombre de sensors acústics que hi ha a la ciutat. Ahir es van instal·lar tres nous sensors en punts del Barri Vell i l'Eixample i s'està estudiant posar-ne un més al llarg del 2018. Els nous punts on es van instal·lar sensors són la cruïlla del carrer de Joan Maragall amb el carrer de Tomàs Lorenzana; la pujada de Sant Feliu, i la plaça de Sant Feliu. Aquests aparells faran una radiografia acústica de la ciutat i han de permetre tirar endavant mesures per aconseguir reduir els decibels. Moltes poden ser de sensibilització però també en l'aspecte urbanístic i normatiu.

La col·locació dels sensors de la pujada i de la plaça de Sant Feliu responen a una petició veïnal sorgida dels projectes escollits en els pressupostos participats dels barris del 2016 al Barri Vell. Concretament, el projecte consistia en la instal·lació de tres sensors amb l'objectiu d'habilitar un sistema de seguiment de l'afectació del soroll a la via pública generat per l'activitat turística i de restauració al conjunt del Barri Vell. El tercer sensor està pendent d'instal·lar per un tema tècnic, però es preveu que s'ubiqui al barri al llarg del 2018.



Un mapa de soroll en temps real

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, destaca que «els nou sensors permetran consultar en temps real l'estat de la qualitat acústica als carrers de Girona i saber quins punts són els més problemàtics i en quines hores ho són més». «Els avenços tecnològics han de permetre fer una millor anàlisi i diagnosi de la ciutat i això ens ha de possibilitar a la llarga tenir un mapa acústic de la ciutat en temps real i no de manera estàtica com tenim ara», va afegir Sastre.

L'any 2014 es va iniciar l'execució del Programa de Vigilància Ambiental de l'Ajuntament amb sonòmetres. Una de les actuacions previstes dins d'aquest projecte era la implantació d'una xarxa de vigilància del soroll a la via pública. Per aquest motiu, aquell mateix any es van instal·lar els cinc primers sensors que hi havia al municipi fins ara i que es troben a la rambla de Xavier Cugat, a l'avinguda de Ramon Folch, al carrer de Figuerola, al carrer del Riu Güell (a la cruïlla amb el carrer de Santa Eugènia) i al passeig d'Olot (a la zona de l'accés de l'estació d'autobusos).

L'origen principal del soroll a la ciutat és el trànsit. El punt on se sobrepassen més sovint els límits de sorolls establerts per normativa per aquest motiu és a l'avinguda de Ramon Folch. Per això, tal com ha explicat el regidor, «sabem que el trànsit és el principal emissor de sorolls de la ciutat i per aquest motiu estem compromesos a aplicar polítiques de mobilitat sostenible».

El tipus de sensors acústics instal·lats a Girona s'ubiquen en fanals i mesuren amb solvència sorolls que sobrepassin els 40 dBA i que arribin fins a 90 dBA, amb una precisió de 2 dBA amunt o avall.