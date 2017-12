Arrenca una nova edició del Lleuresport

La 33a edició del Lleuresport, el parc infantil i juvenil de Nadal de Girona ha arrencat aquest dissabte al complex esportiu del GEiEG a Sant Narcís oferint tot tipus d'activitats per a infants i joves. Es farà els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre del 2017 i el 2, 3 i 4 de gener del 2018. L'espectacle inaugural celebrat aquest migdia ha estat protagonitzat pel Gran Circ de Nadal sobre Aigua.

Aquest any el parc, com ja ha fet en edicions anteriors, Lleuresport mostrarà la seva cara més solidària participant en el Banc dels Aliments. Del 18 de desembre al 4 de gener es podran entregar productes alimentaris com oli, conserves i llet a sis punts diferents de recollida i a canvi s'obtindrà un 2x1 per entrar al parc. Amb relació a les activitats, al Lleuresport hi ha l'àrea d'aventura i esports, els tallers i la lúdica i una agenda d'espectacles.