El Concert de l'Escola de Música de Llagostera omple el Teatre del Casino

Els alumnes de l'Escola de Música de Llagostera han ofert el tradicional concert de Nadal omplint el Teatre del Casino Llagosterenc. Tots ells han pujat a l'escenari per interpretar diverses peces i cançons que han entusiasmat al públic assistent. Enguany el concert ha comptat amb la participació del grup Sotrac, on el llagosterenc Artur Comas ha recordat el seu pas per l'Escola de Música de Llagostera.