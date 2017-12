L'Ajuntament de Girona externalitza la recollida d'animals abandonats al carrer

L´Ajuntament de Girona ha decidit externalitzar el servei de recollida d´animals abandonats als carrers de la ciutat. Actualment aquesta tasca la porten a terme les brigades municipals però l´Ajuntament considera que és millor que ho faci una empresa especialitzada i poder destinar, així, el personal de les brigades al control de plagues com ara rates o paneroles, segons ha explicat el vicealcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient i Sguretat, Eduard Berloso.

El servei ja el fa una empresa a les tardes, caps de setmana i festius. La brigada està integrada per 4 persones (3 oficials, un d´ells assumint les funcions de coordinador-encarregat i un peó). La brigada disposa de dos vehicles per realitzar les tasques. També actua a Salt i a Sarrià de Ter.

Les condicions



L´empresa interessada haurà de fer una oferta amb un preu de sortida de 121.000 euros per dos anys, que podrà rebaixar per obtenir més punts en el concurs obert on també es tindran en compte altres prestacions que es puguin facilitar, com ara el nombre de vehicles que s´hi destini, la quantitat de persones de la plantilla, el nombre de lectors de xip, les campanyes de sensibilització que es plantegin fer, l´ampliació de l´horari del servei i, sobretot, la qualitat de la memòria i la documentació tècnica de la gestió del servei.

L´empresa adjudicatària haurà d´intervenir en un màxim de trenta minuts des de la trucada d´avís en casos urgents i d´una hora per a la resta i haurà de tenir unes instal·lacions per funcionar com a centre d´acollida, tot i que l´Ajuntament pot facilitar un espai temporal amb gàbies, i hauran de mantenir i tenir cura dels animals i emetre «valoracions per determinar les possibles eutanàsies humanitàries».

Aquestes instal·lacions hauran de tenir una capacitat suficient per allotjar un mínim de 50 gossos, 15 gats i 2 fures, en compartiments adequats. També haurà de tenir un llacer per captar els gossos, gats i fures abandonats, perduts, ensalvatgits, ferits o morts a la via pública. A més a més, haurà d´intentar localitzar i retornar els animals als propietaris en cas que es constati qui són.

Incentius per a adopcions



Tots els gossos recollits hauran de ser microxipats i inscrits al registre de l´Ajuntament i, passats vint dies, s´hauran d´esterilitzar. Els gats hauran de passar un test d´immunodeficiència i leucèmia felina. Aquestes tasques aniran a càrrec de l´Ajuntament de Girona.

El contractista podrà rebre incentius per a adopcions, que poden arribar a un màxim de 1.000 euros al mes i uns 10.000 a l´any. Anirà acumulant aquests beneficis amb un barem on es diferenciaran les races potencialment perilloses de les que no i els creuats. També hi haurà incentius per cada campanya de sensibilització per al cens de gossos i gats, i d´esterilització, fins a un màxim de 3.000 euros l´any cadascuna.