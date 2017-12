La cavalcada de Girona tornarà amb 270 participants i dues tones de caramels

Girona ja ho té tot a punt per a la cavalcada de Reis, que comptarà amb uns 270 participants i repartirà dues tones de caramels, com sempre, aptes per a celíacs. La desfilada mantindrà el seu recorregut i horaris habituals, de manera que els reis sortiran del campament reial de les Pedreres el 5 de gener a les sis de la tarda i arribaran al passeig General Mendoza a dos quarts de set. Allà pujaran a les seves carrosses i començarà la rua pels carrers Ultònia, Migdia, de la Creu, Joan Maragall, plaça Pompeu Fabra, Gran Via Jaume I, avinguda Sant Francesc, plaça Catalunya i la pujada del pont de Pedra. La previsió és arribar a la plaça del Vi entre dos quarts de nou i les nou del vespre.

Abans, a primera hora de la tarda, se celebraran les precavalcades, que sortiran a les quatre de la tarda de la Mercè i passaran pels carrers de Santa Clara i de l'Argenteria per arribar fins al pont de Pedra, on s'uniran per pujar fins al campament reial, que també estarà muntat des de les quatre i on els més petits podran saludar en persona els tres mags d'orient.

En aquesta ocasió, prer primera vegada l'Ajuntament de Girona ha posat en marxa un formulari a la seva pàgina web per tal que la ciutadania pogués sol·licitar formar part de la cavalcada, fent-la així més oberta. En total, s'han rebut 48 sol·licituds per aquesta via, el que per a la regidora de Dinamització del Territori, Eva Palau, significa una clara "mostra d'interès i voluntat de participar de tota aquesta gent de Girona".

Per tal de garantir la seguretat dels més menuts davant l'aglomeració de gent que es preveu, Protecció Civil tornarà a muntar una carpa a plaça Catalunya el mateix dia 5 a partir de les deu del matí per tal que els pares puguin recollir una polsera identificativa per als més menuts. Per primer cop, la carpa no es desmuntarà fins al final de la cavalcada, de manera que si algun infant es perd, els agents cívics o de seguretat el portaran fins allà.

En relació al dispositiu de seguretat, Palau ha assenyalat que es mantindrà aproximadament el mateix volum d'efectius policials que l'any passat, malgrat que en ser divendres l'afluència de gent pot ser superior. De fet, de cares a l'any que ve i el següent segurament s'haurà d'ampliar el recorregut fins a Emili Grahit, ja que la desfilada caurà en cap de setmana i per tant hi haurà més gent que mai.