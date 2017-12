L'ajuntament de Girona torna a penjar la pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics' a la façana

L'Ajuntament de Girona ha tornat a penjar la pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics' a la façana del consistori. Des de mig matí, el cartell que demana l'excarceració de Junqueras, Forn i els Jordis torna a estar present a la balconada. D'ençà que l'equip de govern es va veure forçat a retirar-la per ordre de la Junta Electoral, la pancarta s'havia col·locat en uns balcons particulars a la mateixa plaça del Vi. El cartell de 'Llibertat presos polítics' es va despenjar el passat 4 de desembre, poques hores abans que comencés la campanya electoral del 21-D. L'Ajuntament, però, el va substituir per un altre amb les paraules 'Llibertat d'expressió', que és el que hi ha hagut fins ara. Aquest segon cartell, de moment, s'ha retirat i s'ha guardat. El consistori estudia ara possibles emplaçaments on col·locar-lo.