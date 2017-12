El pavelló de Fontajau estrena el Gran Circ de Nadal sobre Aigua

El Gran Circ de Nadal ja s'ha estrenat per quart any consecutiu a Girona. I en aquesta ocasió, més renovat que mai, ja que com a principal novetat compta amb una pista aquàtica gegant que ocupa bona part del pavelló d'esports de Fontajau.

D'aquesta manera, el Gran Circ de Nadal de Girona sobre Aigua, que ahir es va poder veure per primera vegada, permet una exhibició de fonts sincronitzades i pluja artificial on actuen 26 artistes de vuit països diferents. Tot un espectacle per als sentits que ha necessitat 120.000 litres d'aigua per fer-se realitat.

Al llarg de les dues hores que dura l'actuació, els assistents poden veure grans figures d'arreu del món, com ara la parella de pallassos russos Anton i Victor Franke, el duo Medel d'acròbates mexicans o la Troupe de funàmbuls a gran alçada Peshkov.

Moltes de les atraccions, a més, compten amb les coreografies de les sis ballarines del cos de ballet del Gran Circ de Nadal i interactuen amb els dolls d'aigua que apareixen al ritme de la música.

La pista on es realitza la producció viatja des de Rússia i només ha sortit una vegada de les fronteres del seu país, quan fa un parell d'anys va ocupar el circ estable de Budapest.

La producció de l'espectacle va a càrrec de la figuerenca Circus Arts Foundation, que ha comptat amb la participació de dotze empreses -algunes de les quals gironines- per fer-lo possible.

El circ estarà instal·lat fins aquest diumenge, 31 de desembre, i hi haurà sessions diàries -en alguns casos, com per exemple dissabte, se'n faran tres-. Els preus oscil·len entre els 15 i els 42 euros, tot i que hi ha descomptes per a joves, estudiants i grups.