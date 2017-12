Berloso defensa l'ús del GPS per als treballadors de la neteja

L'Ajuntament de Girona ha presentat el nou dispositiu de GPS que porten els treballadors de la neteja que van a peu. La mesura, que ha generat queixes dels empleats perquè consideren que se'ls "criminalitza" i "controla", ha estat defensada pel regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso: "Si algú compleix amb la seva obligació, no ha de tenir por de cap sistema que pugui aportar informació complementària", assenyala.

El responsable municipal argumenta que han decidit que els treballadors de la neteja portin aquest sistema -igual que fan els camions- per tal de millorar la transparència i que la ciutadania pugui saber en temps real, a través de la pàgina web de l'Ajuntament, quins carrers s'ha netejat i es netegen. En aquest sentit, Berloso explica que a les taules de neteja amb les associacions de veïns sempre hi ha queixes que no es netegen determinats carrers o altres, i d'aquesta manera el ciutadà podrà saber per quins carrers estan passant els treballadors a cada moment.

D'altra banda, els jardins també començaran a utilitzar, a partir del 2 de gener, una aplicació on introduiran les dades de la feina que realitzen per tal de fer-la també més endavant consultable per a la ciutadania, tot i que no en temps real.