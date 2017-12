Girona instal·la noves tanques de seguretat a l'avinguda de França

L'Ajuntament de Girona ha col·locat una barrera de seguretat per al trànsit a l'avinguda de França. Les tanques s'han instal·lat al tram comprès entre el pont i el carrer de Joan Josep Tharrats i Vidal, al llarg de 250 metres lineals.

La seguretat s'ha reforçat al lateral esquerre, on fins ara hi havia només el voral i un talús amb un desnivell de cinc metres. Ara, en canvi, s'hi han instal·lat unes tanques de protecció mixtes de fusta i metall. El lateral dret de la via ja compta amb una vorera pavimentada i protegida amb barana.

Les obres s'han adjudicat a l'empresa GIVASA per un import de 17.906,15 euros (IVA exclòs).