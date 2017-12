El proper Girona 10 sortejarà habitacions d'hotel gratuïtes

La campanya Girona 10 de 2018 ja té data: un cop més, serà l'últim cap de setmana de gener –els dies 26, 27 i 28–, i a més enguany arriba amb una novetat important: per primera vegada se sortejaran habitacions d'hotel gratuïtes (en edicions anteriors, s'havien de pagar deu euros per persona). Així ho ha informat l'organització a través de la seva newsletter, on també assenyala que, com altres anys, hi haurà restaurants amb menús a deu euros, visites guiades teatralitzades i recorreguts pels escenaris de Joc de trons, concerts, descomptes especials als principals comerços de la ciutat, portes obertes a museus i monuments i mercats artesanals repartits per tota la ciutat.

Tot apunta, doncs, que Girona 10 –una fórmula d'èxit impulsada per l'Associació d'Hostaleria de Girona amb el suport de l'Ajuntament per atraure visitants en temporada baixa– tornarà amb les piles carregades.

L'any passat, malgrat que va ploure tant divendres com dissabte, la ciutat va registrar una ocupació hotelera rècord durant aquell cap de setmana, tot arribant fins al 90%, mentre que els restaurants van arribar a servir més de 10.000 menús. A principis de gener, està previst que el consistori i l'Associació d'Hostaleria presentin oficialment totes les novetats i la programació per a aquesta nova edició.