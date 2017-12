Berloso: «Si algú compleix amb la seva obligació, no ha de tenir por de dur GPS»

L'Ajuntament de Girona va presentar el nou dispositiu de GPS que porten els treballadors Girona + Neta que realitzen l'escombrada manual dels carrers de la ciutat, i que ha generat queixes entre els escombriaires perquè consideren que se'ls «criminalitza» i «controla». La mesura, però, va ser fermanent defensada pel regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso: «Si algú compleix amb la seva obligació, no ha de tenir por de cap sistema que pugui aportar informació complementària», va assenyalar.

El responsable municipal va argumentar que aquest sistema –que des de fa uns mesos utilitzen també els camions de neteja– serveix per millorar la transparència i que la ciutadania pugui saber en temps real, a través de la pàgina web de l'Ajuntament, quins carrers s'ha netejat i es netegen. En aquest sentit, Berloso va explicar que a les taules de neteja amb les associacions de veïns sempre hi ha queixes que no es netegen determinats carrers o altres, i d'aquesta manera el ciutadà podrà saber per quins carrers estan passant els treballadors a cada moment.

En total, hi ha 34 dispositius que els treballadors utilitzen per traçar les diferents rutes i feines que realitzen. Després d'unes setmanes de prova pilot, el sistema ja està totalment en marxa. Els GPS estan instal·lats en un mòbil no personal i tenen un codi que es vincula cada dia a un servei i un treballador, de manera que es garanteix la protecció de dades.

Berloso assenyala que la nova eina permet complir dos objectius: per una banda, millorar l'eficiència del servei, ja que podran analitzar dades i prendre mesures, i per l'altra banda, posar aquestes dades a disposició de la ciutadania, tot garantint més transparència del servei. D'aquesta manera, els habitants de Girona podran consultar en temps real a través del web municipal el detall dels recorreguts realitzats: l'aplicatiu permet veure en un mapa l'itinerari previst i distingir amb diferents colors o traços quin tram s'ha fet, quin no s'ha fet i quina zona que no estava prevista s'ha acabat escombrant. El responsable de Sostenibilitat va explicar que, de moment, no s'ha sancionat cap treballador per no haver realitzat correctament la seva feina, però va recordar que, si això passa, l'empresa Girona + Neta té mecanismes per fer-ho.

A més, el regidor també va recordar que, més enllà de controlar el recorregut que fan els escombriaires, també hi ha una empresa que s'encarrega de supervisar la qualitat de la neteja. Tot i això, Berloso va fer una crida al comportament cívic de la ciutadania per tal de tenir la ciutat neta durant tota la jornada.



Control de la jardineria

D'altra banda, els jardiners també començaran a utilitzar, a partir del 2 de gener, una aplicació on introduiran les dades de la feina que realitzen per tal de fer-la també més endavant consultable per a la ciutadania, tot i que no en temps real. D'aquesta manera, els veïns de la ciutat podran saber quina ha estat l'última vegada que s'ha arreglat un parc o jardí determinat i com ha quedat.