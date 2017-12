Construiran a Girona una escala per a peixos al riu Onyar per a salvar una resclosa

L'Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter construiran una escala de peixos al riu Onyar, a l'altura de la resclosa de sota del pont de Pedret perquè puguin salvar la resclosa. En aquest punt hi ha l'aiguabarreig amb el riu Ter i l'objectiu de la iniciativa és restaurar i fomentar la connectivitat fluvial per a la fauna que es localitza en aquest tram, principalment anguiles, truites, barbs de muntanya, bagres, bavoses de riu i espinosos.

El cost del projecte es calcula que serà de 49.923,55€ (sense IVA) i s'executarà l'any vinent.

La resclosa actualment fa un efecte barrera perquè la cota entre aigua amunt i aigua avall és aproximadament d'un metre.

Amb la construcció de l'escala, el que es pretén és que l'aigua corri de tal manera que els peixos puguin pujar-hi a contracorrent i salvar l'alçada de la resclosa.

Per tal d'integrar el connector amb l'estructura del pont existent i fer-ho de la forma més natural possible,, formada per còdols de riu i blocs, sobre una base d'escullera i delimitada al costat oposat amb un mur de formigó.

Així s'aprofita l'estructura existent de la pila del pont com a contenció en un dels costats. A la sortida de la rampa es construirà una bassa d'atracció de la fauna per atraure les diferents espècies i conduir-les cap a l'escala de peixos.



Nou metres de longitud

Es preveu que l'escala de peixos tingui una longitud total de 9 metres, amb un pendent màxim de l'1% i que es formin ressalts de 3,5 cm d'altura cada mig metre.

El projecte s'ha plantejat tenint en compte els diferents cabals del riu Onyar i del riu Ter al llarg de l'any i amb l'objectiu que estigui operativa un 90% dels dies. En aquest sentit, el connector s'ha dissenyat tenint en compte el cabal establert en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021.

Aquesta iniciativa respon al Pla local d'adaptació al canvi climàtic de Girona, aprovat el 20 de desembre del 2013 i que incloïa diverses mesures en l'àmbit de la biodiversitat. En concret, una d'aquestes mesures preveia l'estudi i la construcció d'una escala de peixos a l'aiguabarreig del riu Onyar amb el riu Ter.

El projecte constructiu ha estat redactat per ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting i properament es farà la licitació de l'obra, que tindrà un cost de 49.923,55€ sense IVA. Es preveu que l'escala de peixos estigui executada durant el 2018.

Les actuacions es finançaran entre l'Ajuntament i el Consorci del Ter, gràcies a un conveni aprovat entre el consistori i l'entitat.

El Consorci del Ter hi participa perquè el projecte s'inclou en el marc del conjunt d'actuacions que porta a terme l'entitat per fer més permeable a la fauna aquàtica el conjunt fluvial del riu Ter a través de passos de peixos. D'aquesta manera, s'aconsegueix que el riu faci la seva funció de corredor biològic i connector ecològic per superar les barreres existents al riu Ter i els seus afluents, com ara en forma de rescloses, preses, ponts o canalitzacions.



Fomentar la qualitat dels rius

"El nostre objectiu és salvaguardar i fomentar la qualitat ecològica dels rius que transcorren pel municipi i, gràcies a aquesta actuació, fem un pas més de cara a la renaturalització de l'Onyar", ha remarcat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà de l'Ajuntament de Girona, Narcís Sastre.

Per la seva banda, el president del Consorci del Ter, Joaquim Roca, constata que "aquesta actuació a l'aiguabarreig amb el riu Onyar forma part d'un objectiu general del Consorci que és el de restituir, de mica en mica, la connectivitat fluvial al llarg del riu i la seva conca".