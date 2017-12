Una família gironina denuncia un judici injust i tortures al Marroc

Una família de Girona denuncia "irregularitats evidents" en el judici d'un parent seu al Marroc, on està condemnat a cadena perpètua per haver assassinat un jove fa dos anys i mig. Els familiars de Salah Ehdin, que fa anys que viuen a la ciutat, afirmen a més, que la policia d'aquell país el va torturar per tal que es declarés culpable d'un crim que, asseguren, "no va cometre". "L'han condemnat sense que hi hagi ni una sola prova contra ell", afirma la cosina del pres i portaveu de la família, Ikram Bonaouda. El proper dimarts 3 de gener, el jove de 31 anys s'enfronta a un nou recurs davant la justícia del Marroc per intentar quedar en llibertat. La família ha contactat amb la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques de Girona i Alt Maresme per buscar ajuda. En Carles Serra, un dels portaveus, ha explicat que ja han passat el cas a Amnistia Internacional que l'està revisant.

"Estava en el lloc equivocat, en el moment equivocat". Això és el què assegura Ikram Bonaouda, la cosina gironina de Salah Ehdin, un jove de 31 anys que en fa dos i mig que està tancat a la presó de Moul El Bargui de Safi, al Marroc. Ara, la família del noi està fent una campanya per tal que les ONG's s'impliquin en el cas i d'aquesta manera revocar la sentència de cadena perpètua que compleix en aquest centre del sud del país.

De moment, una de les primeres accions que han fet ha estat posar el cas en coneixement de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines, que ha traslladat el cas a Amnistia Internacional, que l'està estudiant. L'objectiu de la família, però, és que les diferents organitzacions assisteixin als judicis per tal d'assegurar-se que es respecten els drets fonamentals del processat.

Un dels portaveus de l'entitat, en Carles Serra, explica que han enviat a l'estament judicial del Marroc una carta on demanen "un judici just i acord a dret". Bonaouda assegura que la carta ha tingut "molt ressò" i ha ajudat a què les coses no siguin "tan dolentes com creiem". Des de l'ONG expliquen que malgrat que no tracten aquests temes van enviar la missiva perquè "sempre han alçat la bandera de la defensa dels drets humans".

En aquest sentit, una de les principals denúncies que fa la família són les presumptes tortures que Salah Ehdin va rebre durant tres dies a la comissaria. "Fins i tot el metge de la presó va emetre un informe del seu estat quan va arribar, on assegurava que les ferides que duia no se les va poder causar ell sol", rebla Bonaouda.



El cas

Tot plegat va passar fa dos anys i mig quan un jove, amic de l'empresonat, va aparèixer mort a casa seva. Segons relata la família, Salah Ehdin havia quedat amb ell, i un cop va arribar al domicili es va trobar la policia, que de seguida el va detenir, i el va inculpar de la mort "malgrat que no tenien ni una sola prova".

La família diu que està convençuda que els responsables són els sis policies que van anar a casa d'aquest jove, que tenia informació compromesa sobre els agents. "Han trobat empremtes de sis persones desconegudes, però cap del meu cosí", concreta Bonaouda.

Un cop detingut, la família assegura que es van produir les tortures i les amenaces de la policia marroquina per tal d'aconseguir una confessió del crim per part de Salah Ehdin. A banda, la família també denuncia irregularitats en la redacció dels atestats policials i que no s'admeti com a prova la gravació completa d'una càmera de seguretat del davant de l'habitatge de la víctima. Bonaouda assegura que el tribunal "ignora deliberadament" dues hores de cinta on es podria veure qui entra al domicili.



Internacionalitzar la denúncia

Després de l'últim revés judicial el condemnat està a l'espera de la vista del dimarts 3 de gener de 2018, on els advocats del jove confien poder, al menys, rebaixar la pena. Fins aleshores, la família ha intentat fer públic el cas d'Ehdin arreu per tal "que se'l jutgi de manera justa".

Precisament el dia anterior al judici hi ha convocades manifestacions en favor de la llibertat del jove a la ciutat de Safi. A més també s'ha començat a fer difusió a través de les xarxes socials.