Faran una «escala per a peixos» a l'aiguabarreig del Ter i l'Onyar

La fauna que hi ha als rius de Girona tindrà un escull menys al llarg de l'any que ve. L'Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter construiran una escala per a peixos al riu Onyar, a l'altura de la resclosa del pont de Pedret. En aquest punt és on hi ha l'aiguabarreig amb el riu Ter. A hores d'ara, animals com les anguiles, les truites o els barbs de muntanya no poden remuntar el metre d'alçada que hi ha de desnivell de l'aigua, fet que crea una barrera. Les obres passaran per fer una rampa paral·lela al marge esquerre que tindrà una longitud de 9 metres amb un pendent que no superarà l'1%. El projecte constructiu té presents els diferents cabals de l'aigua en aquest punt i contempla que la passera funcioni pel seu ús el 90% dels dies.

La resclosa que hi ha a l'aiguabarreig del riu Onyar amb el Ter a Girona és un mur infranquejable per a moltes espècies aquàtiques. El problema és que els animals que van contracorrent no poden remuntar un desnivell que fa un metre d'alçada. Això afecta sobretot anguiles, truites, barbs de muntanya, bagres, bavoses de riu i espinosos.

La solució a aquest problema de la biodiversitat local es materialitzarà aquest 2018. Les obres, per un valor de 49.923,55 euros més IVA, ja tenen el projecte constructiu fet i ara caldrà licitar l'obra. Els diners sortiran de l'Ajuntament de Girona però també del Consorci del Ter. La diferència habitual de cotes d'aigua entre l'Onyar i el Ter és d'entorn a un metre i ara la nova escala de peixos ho ha de resoldre. L'obra contempla fer una rampa amb una longitud total de 9 metres amb ressalts de 3,5 centímetres cada mig metre. El pendent màxim que tindrà és de l'1%. L'obra aprofitarà part de l'estructura actual del pont de Pedret per a fer de mur de contenció. L'actuació es farà a la pila del marge esquerre amb còdols de riu i blocs delimitada per un mur de formigó de nova construcció. A la sortida de la rampa hi haurà també una bassa que ha de fer de reclam per a les diferents espècies que les pugui orientar cap a l'escala de peixos.

El projecte constructiu s'adapta a la previsió de cabal establerta en el pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021. L'actuació ja estava contemplada en el Pla local d'adaptació al canvi climàtic de Girona, aprovat fa quatre anys. Pel president del Consorci del Ter, Joaquim Roca, l'actuació forma part «d'un objectiu general» que passa per restituir «de mica en mica» la connectivitat fluvial «al llarg del riu i la seva conca». Per la seva banda, el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre diu que l'actuació «salvaguarda i fomenta la qualitat ecològica» dels rius gironins. A més, indica que aquesta actuació en concret, serveix per «renaturalitzar l'Onyar».