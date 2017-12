Girona pagarà 200 euros a cada entitat per la nit que va obligar a tancar les barraques

L'Ajuntament de Girona abonarà un total de 200 euros a cada entitat que tenia una barraca per Fires per compensar la nit que van decidir tancar-les com a mesura de protesta per l'empresonament dels líders independentistes. Així ho va comunicar el consistori en una reunió amb els representants de les entitats celebrada dijous passat, durant la qual també va anunciar alguns dels canvis que es planteja introduir de cares a l'any que ve.

El passat 2 de novembre, en plenes Fires de Girona, la jutgessa Carmen Lamela va ordenar la presó sense fiança de vuit exconsellers del govern Puigdemont. Com a mesura de protesta, l'Ajuntament de Girona va decidir suspendre els concerts de Fires, tancar les barraques i anul·lar el concurs que s'havia de celebrar per a bandes emergents. La majoria de les entitats que tenien barraca hi van estar d'acord, malgrat que algunes es van mostrar molestes perquè això els perjudicava econòmicament i feien menys caixa. La situació es va complicar una mica perquè va haver-hi una nit que va ploure i també es van suspendre els focs d'artifici com a protesta pels empresonaments dels exconsellers, de manera que la caixa que van poder fer les entitats va ser inferior a la d'altres anys. El dia dels focs, per exemple, encara que tradicionalment no hi ha concerts, les barraques sí que obren perquè molta gent aprofita per anar-hi a sopar l'últim entrepà de Fires.

En la reunió celebrada dijous, l'Ajuntament va explicar a les entitats que se'ls compensarà amb 200 euros cadascuna pel tancament de la Copa el dia 2 de novembre. El pagament es farà per transferència bancària en un termini de com a molt dues setmanes. Malgrat que es tracta d'una xifra molt inferior a la que acostumen a recaptar una nit habitual de barraques, les entitats ho han acceptat perquè els permetrà almenys cobrir despeses.

D'altra banda, el consistori també els ha comunicat que s'està plantejant fer alguns canvis de cares a les barraques de l'any vinent, ja que en els darrers anys s'han produït renúncies de diverses entitats. Per això, el govern local ha advertit que adoptarà una actitud més severa amb les entitats que renunciïn: si no presenten la renúncia en un termini determinat, s'exposen a una sanció consistent en no poder-se presentar durant els següents quatre anys. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol evitar que es produeixin renúncies d'última hora, ja que en alguns casos, algunes entitats s'han assabentat només deu dies abans que podien tenir barraca perquè havia renunciat algú altre, de manera que han tingut molt poc marge per a organitzar-se.



Reduir alguna barraca

D'altra banda, el consistori també ha comunicat a les entitats que probablement es reduirà -tot i que molt lleugerament- el nombre de barraques. Una de les previsions amb què treballa és que es retiri la barraca de dalt de tot i potser també alguna més, de manera que de les 23 que hi ha actualment es podria baixar a entre 20 i 22.