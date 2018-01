El Teatre Municipal de Girona acull demà una gran exhibició d'escacs

El Saló de Descans del Teatre Municipal serà l'escenari demà d'una exhibició d'escacs. El gran mestre gironí Àlvar Alonso disputarà una partida simultània d'escacs a cegues contra cinc oponents alhora. Tant Alonso com el seus rivals pertanyen al Club Escacs Gerunda. L'inici de les partides serà a les sis de la tarda.

Es tracta d'un nou repte de l'escaquista, nascut a Figueres el 1992, i que ja va aconseguir jugar i guanyar una partida simultània d'escacs contra quatre oponents el desembre de 2016. L'objectiu de la iniciativa és promoure el coneixement i la pràctica dels escacs a les comarques gironines.

La tinenta d'alcaldia i regidora d'Educació i Esports de l'Ajuntament de Girona, Isabel Muradàs, ha destacat «la importància i el mèrit» de la iniciativa d'Alonso i del club i ha destacat «els valors d'un esport que mereix més difusió i reconeixement, com són els escacs». Muradàs ha afegit que «l'Ajuntament de Girona aposta de forma clara per l'esport de base i per donar suport als joves talents gironins, com Àlvar Alonso, que serveixen com a referent als nens i nenes de la ciutat».

Àlvar Alonso Rosell és gran mestre d'escacs, actualment té 2.544 d'ELO català i 2.509 d'ELO FIDE. El 2016 va ser campió d'Espanya de partides ràpides i campió de Catalunya d'escacs –títol que també va aconseguir el 2014. El 2011 va ser campió d'Espanya, tot i que anteriorment ja havia acumulat altres títols.