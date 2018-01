El jutjat dona el vistiplau a l'acord per rebaixar el so nocturn de les campanes de la Catedral

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha donat el vistiplau a l'acord per rebaixar el so de les campanes de Catedral de Girona i acabar així amb el litigi judicial iniciat fa dos anys. En concret, la jutgessa ha validat el pacte al que van arribar tres de les quatre parts implicades en el cas: el Capitol de la Catedral, l'hotel Històric i l'Ajuntament. D'aquesta manera, el soroll de les campanes de la Catedral es rebaixarà entre la una i les sis de la matinada fins als 50 decibels i l'hotel assumirà part del cost de la instal·lació del sistema per reduir-lo amb 3.000 euros. La interlocutòria de la jutgessa del contenciós deixa un termini de quatre mesos per fer efectiu el procés.

La jutgessa del contenciós de Girona ha validat l'acord fixat entre el Capitol de la Catedral, l'hotel Històric i l'Ajuntament i, en un termini de quatre mesos, s'ha de fer efectiu el pacte que implica que es rebaixi el so de les campanes entre la una i les sis de la matinada fins als 50 decibels. A canvi, l'hotel abonarà 3.000 euros en concepte de «col·laboració» per fer front al cost per implementar la maquinària necessària per rebaixar el soroll.

Qui s'ha apartat del procediment ha estat l'Associació de Veïns del Barri Vell-Centre, que ja ha entrat un escrit al jutjat contenciós notificant la seva decisió. De fet, l'entitat (la quarta part en discòrdia) ja es va mantenir al marge de l'acord i va manifestar que deixaria que fos el jutjat qui decidís.

L'advocat de l'hotel, Lluís Gallardo, va celebrar la decisió judicial i va assegurar que, de fet, el pacte es va prendre a petició de la pròpia jutgessa. «Ho vam anar rebaixant fins aquí, al punt mig, el que estava disposat a cedir la catedral i el que estava disposat a cedir l'hotel», va assegurar Gallardo.



Un litigi iniciat fa dos anys

Les campanes de la Catedral de Girona van deixar de sonar durant 49 nits a principis del 2016, arran de la queixa que l'Històric va fer arribar a l'Ajuntament perquè els tocs superaven els decibels permesos i molestaven els seus clients. El consistori, aleshores encapçalat per Carles Puigdemont, va demanar al Bisbat que les campanes deixessin de tocar de nits.

La decisió, però, no va agradar els veïns del Barri Vell, que van reclamar que se'n recuperés el so. Això va passar a finals de febrer, ja sota el mandat d'Albert Ballesta. Llavors, l'alcalde va emparar-se en la Llei de Centres de Culte, que reconeix el toc de les campanes com a singular, per excloure'n el so de l'ordenança de sorolls.

Tot plegat va tensionar la situació. I al final, veient que el problema s'havia agreujat, l'hotel va presentar un contenciós contra el Capítol, els veïns i l'Ajuntament. El judici es va celebrar el 16 de març, però poques setmanes més tard, el procés es va aturar perquè les parts intentessin arribar a un pacte.