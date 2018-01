La primera «superlluna» de l'any 2018, des de la ciutat de Girona

Lluís Roura

El 2018 ha començat amb la primera superlluna de l'any. Un regal per a tots als amants de l'astronomia i per a tots aquells que gaudeixen fotografiant-la. De fet, de les tres superllunes d'enguany, aquesta era la més gran de totes i s'ha pogut veure des de nombrosos punts. La superlluna de la imatge ha estat presa des de la ciutat de Girona, més en concret, des de la zona de Torre Gironella cap a les vuit d'ahir al matí, just quan la superlluna anava cap a la seva posta.