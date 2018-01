Caixabank facilita les sortides escolars a Salt

L'Ajuntament de Salt i l'Obra Social La Caixa han signat un acord per garantir les sortides escolars. L'entitat bancària aportarà 2.000 euros per assegurar les sortides escolars dels centres de primària durant el 2018. Les d'aquest últim trimestre del 2017 les ha assumit el consistori.

Els equips directius havien fet saber les dificultats que tenien per gestionar les sortides i van demanar ajut per no haver de plantejar-se suspendre cap sortida. L'acord l'han signat l'alcalde, Jordi Viñas, i la directora de banca d'institucions de Caixabank a Girona, Gemma Batlle.