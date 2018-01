Condemnen a 13 anys i mig de presó l'acusat d'intentar cremar la dona a Salt

El Jutjat de Violència sobre la Dona de Girona ha condemnat l'acusat d'intentar cremar viva la seva dona embarassada a Salt (Gironès) a 13 anys i mig de presó, a 7 anys i mig de prohibició de tinença d'armes i a 6 anys de prohibició d'acostar-se a la víctima pels delictes d'incendi, de violència domèstica habitual i dos de lesions lleus. El jutge l'ha absolt, en canvi, dels delictes d'intent d'homicidi i d'intent d'avortament perquè no considera provat que la dona estigués en situació d'indefensió quan l'acusat va calar foc a l'habitació on es trobava ni tampoc que patís cremades ni una intoxicació de fum greu. El fiscal demanava 34 anys i 11 mesos de presó per intent d'assassinat i temptativa d'avortament amb una agreujant de parentiu, a més d'un delicte d'incendi, dos de maltractament i un altre de maltractament habitual. L'advocat de la defensa, Joan Pere Zapata, ha anunciat que recorrerà la sentència perquè considera que en alguns pronunciaments és "força contradictòria".

El jutjat de Violència sobre la Dona de Girona ha emès sentència contra l'acusat d'intentar cremar viva la seva dona embarassada de cinc mesos a Salt l'1 de gener de 2016. El magistrat ponent, Adolfo García, l'acusa d'un delicte d'incendi, d'un de violència domèstica habitual i dos de lesions lleus en l'àmbit domèstic agreujades per el domicili. Pel primer delicte el condemna a 11 anys de presó i pel segon a 1 any de presó, 3 anys i mig de privació del dret de tinença d'armes i a la prohibició d'acostar-se a la víctima durant 2 anys i mig.

Per cadascun dels dos delictes de lesions lleus, li imposa 9 mesos de presó, 2 anys de privació del dret a tinença d'armes i 1 any i 9 mesos de prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 250 metres així com de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà. El jutge li imposa també la meitat de les costes generades pel procediment i l'obliga a indemnitzar amb 15.426 euros el propietari de l'edifici on va calar foc.

La sentència, en canvi, absol l'acusat dels delictes d'intent d'assassinat i d'intent d'avortament. Considera que tot i que ha quedat provat que l'home va calar foc a consciència a l'habitació on es va refugiar la víctima després d'una agressió, no s'ha pogut demostrar que la dona quedés atrapada per la cama sota un moble i, per tant, estigués indefensa i no es pogués escapar en el moment dels fets. Tampoc que patís cremades importants derivades d'un incendi de les característiques del que es va produir ni patís una intoxicació greu per inhalació de fum. El magistrat considera que tampoc s'ha pogut demostrar que, tal i com va declarar la víctima, una tercera persona la rescatés d'entre les flames.

Els fets es remunten al primer de gener de 2016 quan l'acusat va colpejar la dona i ella es va refugiar al dormitori del domicili familiar. Aleshores, la víctima estava embarassada de cinc mesos. La sentència considera provat que l'home va entrar a l'habitació, va llençar una estanteria a terra i va amuntegar diversa roba i un matalàs i hi va calar foc. Les flames va afectar greument l'estructura de l'edifici. A conseqüència dels fets, la dona va patir diverses contusions i erosions abdominals, hematomes i una lleu intoxicació per fum.



Versions oposades durant el judici

Durant el judici, però, les versions de l'acusat i la víctima van ser divergents. La dona va assegurar que la tenia totalment "sotmesa" i que aquell matí li va llençar un armari al damunt, la va tapar amb roba i un matalàs i amb un encenedor li va calar foc. La víctima va relatar, a més, que tenia una cama atrapada i no va poder desfer-se de l'armari. Segons la seva versió, l'home la va deixar allà tot i que va demanar-li ajuda i que, poc després, un desconegut va entrar a l'habitació i la va alliberar. Un cop fora de l'edifici va afirmar que l'acusat la va amenaçar perquè no expliqués els fets.

L'acusat, en canvi, va declarar durant el judici que el dia dels fets la seva dona es va tancar a l'habitació amb un paquet de tabac i un encenedor i que, quan va adonar-se que sortia fum de sota la porta, va ser ell qui la va treure d'allà dins "arrossegant-la pels peus" fins al rebedor. Una versió, però, que va topar també amb la dels Mossos d'Esquadra que van explicar que el foc no es va originar per cap curtcircuit i que van detectar les restes de roba "com si algú les hagués apilonat" per provocar el foc.

El fiscal demanava 34 anys i 11 mesos de presó per al processat per un delicte d'intent d'assassinat i temptativa d'avortament amb un agreujant de parentiu. A més, l'acusava d'un delicte d'incendi, dos de maltractament i un altre de maltractament habitual.

A banda de la pena de presó, reclamava que no es pogués apropar a menys de 500 metres de la dona durant 15 anys i que se li retirés la pàtria potestat del fill que van tenir en comú cinc anys abans.

Contra la sentència es pot presentar recurs d'apel·lació i l'advocat de la defensa, Joan Pere Zapata, ja ha anunciat que la recorrerà perquè considera que en alguns pronunciaments és "força contradictòria".