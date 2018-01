Condemnen els pares que van conviure amb el fill mort a Girona a 990 euros de multa

La jutge del jutjat Penal número 1 de Girona ha condemnat a una multa d'uns 990 euros als pares que van conviure amb el seu fill de 8 anys mort a casa seva durant més d'un mes.

La magistrada els considera autors d'un delicte d'homicidi per imprudència menys greu, amb un agreujant de parentesc.

Per aquest motiu la pena que els imposa és pagar una multa de tres euros al dia durant onze mesos. I si no paguessin aquesta quota durant dos dies, això representaria un dia de privació de llibertat.

A més, se'ls imposa el pagament dels costos processals, també els de l'acusació particular.

El fiscal demanava tres anys i mig de presó pel matrimoni Hopkins amb un agreujant de la responsabilitat criminal de parentesc.

La família durant el judici va explicar que cuidaven el seu fill amb la medicina tradicional i alternativa.

La decisió del jutge sobre el matrimoni Hopkins s'ha donat a conèixer quan falta un dia perquè es compleixin els dos anys de la troballa macabre del cadàver en un pis de Girona.

La sentència no és ferma. I per tant, tant les parts com el Ministeri Fiscal poden interposar un recurs d'apel·lació al jutjat penal per tal que ho resolgui l'Audiència Nacional durant els propers deu dies.