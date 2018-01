L'AV del Barri Vell assumeix amb resignació la solució sobre el toc de les campanes

L'Associació de Veïns del Barri Vell de Girona ha acceptat amb certa resignació la solució del toc de les campanes de la Catedral. La presidenta, Rut Sánchez, explica que «no és l'acord que voldríem» i deixa clar que la seva posició era «que a les nits sonin com han sonat sempre». No obstant això, la líder veïnal exposa que hi havia el perill que una decisió judicial els acabés condemnant a pagar les costes judicials. També hi havia una possibilitat encara més radical, que podria haver estat silenciar el so de les campanes, o bé a les nit o directament per sempre.

«La jurisprudència no ens anava a favor», admet Sánchez. Es refereix a casos similars en altres poblacions on el jutge va acabar sentenciant en favor de l'emmudiment de les campanes d'algunes esglésies després de polèmiques també pel so. Tot i això, per la representant dels veïns el cas de Girona era diferent i considera que la jutgessa hauria pogut ser més valenta. «El so de les campanes no pot ser considerat com a contaminació acústica ni es pot tractar com el soroll d'una discoteca», lamenta. «No estem contents ni com ha acabat el cas ni amb la propietat de l'hotel», sentencia.

L'Associació de Veïns del Barri Vell ha estat activa des de fa dos anys en defensa del toc de les campanes tant de dia com, sobretot, de nit. Quan l'hotel Històric va acabar denunciant el cas als jutjats al·legant que el so nocturn sobrepassava els decibels permesos i feia marxar alguns clients, l'entitat va mobilitzar-se defensant i reclamant la protecció de les campanades.

Durant molts mesos hi va haver negociacions entre totes les parts per tal d'arribar a un acord. A més dels veïns i de l'hotel Històric, hi havia el Capítol de la Catedral i Bisbat, com a propietaris de la Catedral i l'Ajuntament, que és qui ha de garantir que es compleixen les normatives.

Fa unes setmanes el Capítol de la Catedral, l'hotel Històric i l'Ajuntament van arribar a un principi d'acord que havia de tenir el vistiplau de la jutgessa abans que dictés sentència. El pacte, que ara ja a ha rebut l'aval del jutjat, estableix que es rebaixarà entre la una i les sis de la matinada fins als 50 decibels i l'hotel assumirà part del cost de la instal·lació del sistema per reduir-lo amb 3.000 euros. La mesura que ha de permetre la reducció del so s'ha de fer efectiva abans de quatre mesos. En comptes que un martell colpegi la campana, el so sortirà des de dins del badall, i passarà dels 57 decibels actuals als 50.