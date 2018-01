Salt inspecciona i persegueix els guals irregulars

L'Ajuntament de Salt va iniciar durant el darrer trimestre del 2017 una actualització del cens de guals del municipi. Feia més de deu anys que no es revisava i darrerament s'havien detectat nombroses incidències. Les tasques inspecció inicials han permès detectar 359 casos que no tributaven correctament. Per això, s'han començat a enviar cartes als veïns afectats per informar-los de les incidències. De moment, ja se n'han tramès 250 i s'espera que en els propers dies s'acabin de resoldre la resta. Els propietaris poden presentar-hi al·legacions si consideren que es tracta d'un error. Actualment, al municipi hi ha 2.402 guals registrats però el consistori creu que la xifra podria augmentar més d'un 10% si es confirmen les dades obtingudes.