Condemnen a 13 anys i mig de presó l'acusat d'intentar cremar la seva dona embarassada

L'Audiència de Girona ha condemnat l'acusat d'intentar cremar viva la seva dona embarassada a Salt a 13 anys i mig de presó, a 7 anys i mig de prohibició de tinença d'armes i a 6 anys de prohibició d'acostar-se a la víctima pels delictes d'incendi, de violència domèstica habitual i dos de lesions lleus.

El jutge l'ha absolt, en canvi, dels delictes d'intent d'homicidi i d'intent d'avortament perquè no considera provat que la dona estigués en situació d'indefensió quan l'acusat va calar foc a l'habitació on es trobava ni tampoc que patís cremades ni una intoxicació de fum greu. El fiscal demanava 34 anys i 11 mesos de presó per intent d'assassinat i temptativa d'avortament amb una agreujant de parentiu, a més d'un delicte d'incendi, dos de maltractament i un altre de maltractament habitual. L'advocat de la defensa, Joan Pere Zapata, ha anunciat que recorrerà la sentència perquè considera que en alguns pronunciaments és «força contradictòria».

Els fets es remunten al primer de gener de 2016 quan l'acusat va colpejar la dona i ella es va refugiar al dormitori del domicili familiar. Aleshores, la víctima estava embarassada de cinc mesos. La sentència considera provat que l'home va entrar a l'habitació, va llençar una estanteria a terra i va amuntegar diversa roba i un matalàs i hi va calar foc. Les flames va afectar greument l'estructura de l'edifici. A conseqüència dels fets, la dona va patir diverses contusions i erosions abdominals, hematomes i una lleu intoxicació per fum. Durant el judici, les versions de l'acusat i la víctima van ser divergents. La dona va assegurar que la tenia totalment «sotmesa» i que li va llençar un armari, la va tapar amb roba i un matalàs i amb un encenedor li va calar foc. L'acusat, en canvi, va dir que la seva dona es va tancar a l'habitació amb tabac i un encenedor.