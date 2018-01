Un cotxe de la Policia de Girona patrullarà cada dia buscant conductors fent servir el mòbil

La Policia Municipal de Girona destinarà un cotxe patrulla que sortirà cada dia amb l'objectiu d'enxampar els conductors que fan servir el mòbil mentre estan al volant. La mesura ja s'ha aplicat puntualment aquest 2017 i ha permès sancionar prop de 400 conductors. L'inspector de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, explica que la voluntat és rebaixar l'accidentalitat i reconeix que per al cos "és una prioritat". "Entenem que la utilització del mòbil va estretament lligada a l'augment dels sinistres i ens hi volem centrar", ha concretat. D'altra banda, el regidor de seguretat de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, ha deixat clar que "no hi ha cap voluntat recaptatòria" i que la mesura vindrà acompanyada d'una campanya de conscienciació.

Girona vol acabar amb aquells conductors que fan servir el mòbil mentre condueixen. Després de comprovar que es tracta d'un dels factors de risc més importants en els accidents, des del cos s'iniciarà una campanya per tal d'enxampar els infractors. Dos agents uniformats patrullaran en un cotxe de paisà els carrers de la ciutat amb l'únic objectiu de buscar persones que remenen el terminal mentre van conduint. L'inspector de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, explica que aquest 2017 ho han provat "puntualment" i ha donat "molt bon resultat".

En concret, els agents han interposat prop de 400 sancions durant tot el curs. Jou subratlla que el 2018 es farà un seguiment "diari" perquè s'ha convertit "en un problema molt important i una prioritat".

Amb tot, des del consistori gironí deixen clar que "no hi ha cap voluntat de recaptar" sinó de fer baixar els accidents que es produeixen a la ciutat al cap de l'any. El regidor de seguretat de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, concreta que abans de començar amb els patrullatges diaris es farà una campanya de sensibilització i comunicació al ciutadà.



Ferms amb el soroll

Un altre dels propòsits de la Policia Muncipal de Girona és ser més dur en conductes incíviques per part de veïns de la ciutat. Jou remarca que el soroll és una de les més importants i per les quals reben més trucades per part de veïns. Des del cos s'han proposat "no ser gens condescendents amb aquells que no respecten el descans dels seus conciutadans".

"A partir d'ara si hem d'anar a un domicili a les dues o les tres de la matinada per sorolls s'aixecarà acta des del primer moment", adverteix Jou. Les denúncies per fressa suposen un 10% del total de les trucades que obliguen a actuar a la policia gironina.

Un aspecte que també destaca és l'increment de les denúncies que han fet els agents en relació als animals. En concret, han augmentat un 46%, la gran majoria per tinença de gossos perillosos o perquè no tenien els papers en regla.



50.000 trucades

En total la Policia Municipal de Girona va rebre al voltant de 50.000 trucades el 2017. D'aquestes, la meitat han suposat una actuació per part dels agents, mentre que l'altra meitat eren merament informatives.

Respecte a les prop de 25.000 trucades que han comportat una actuació, el 35% feien referència a temes de circulació, com accidents, requeriments de la grua o regulació del trànsit per alguna incidència. Un 25% més tenen a veure amb funcions de policia administrativa, com sorolls, manifestacions sense autorització o queixes per problemes amb animals.

Del 40% restant, el 20% té a veure amb les tasques de policia judicial en relació als furts, danys o robatoris que hi ha hagut a la ciutat. Un 10% fa referència a assistència a persones que hagin tingut un contratemps i un altre 10% són qüestions diverses que precisen intervencions poc freqüents dels agents. Per barris, l'Eixample és qui més truca, i Girona Est qui menys.

Joan Jou ha presentat les dades aquest divendres en un brindis de Nadal que ha compartit amb part del cos, membres de l'ajuntament i la premsa.