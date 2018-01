La CUP critica que el rei negre de la cavalcada sigui una persona pintada

La regidora del grup municipal CUP - Crida per Girona, Laia Pèlach, ha criticat que, un any més, el rei negre de la cavalcada i tota la seva comitiva siguin persones pintades. Lamenta que l'Ajuntament i els Manaies, que organitzen l'acte, no hagin estat capaços de «d'incorporar gironins i gironines de pell negra a la cavalcada evitant el ridícul que suposa a aquestes alçades haver de pintar tota una comitiva». La cupaire si que celebra el pas fet per obrir la participació a la cavalcada a tota la ciutadania informant a la web municipal de la via per fer-ho. «Un petit gest del qual pràcticament no s'ha fet difusió i tot i així ha facilitat que Manaies hagi rebut 48 sol·licituds», exposa.