Els Mossos d'Esquadra van detenir d'1 de gener un home, de 23 anys i nacionalitat hondurenya, per tres robatoris violents la nit la cap d'any a Girona. El jove, que tenia antecedents, va sostreure tres telèfons mòbils en menys d'una hora utilitzant el mètode de l'estrebada. Els fets es remunten a la matinada d'aquell mateix dia quan una patrulla que realitzava tasques de seguretat ciutadana va observar com un noi fugia corrent en direcció a l'estació de tren, perseguit per dues noies. Els agents el van seguir i van veure com llençava una motxilla, una gorra i una jaqueta. Finalment, van aconseguir interceptar-lo al carrer Juli Garreta. A la butxaca davantera del pantaló, hi duia tres dispositius. Després de parlar amb les noies que el seguien, van saber que una d'elles havia estat víctima del robatori de la seva bossa de mà mentre caminava.

Els agents van detenir el sospitós i, un cop a comissaria, van saber que els altres dos telèfons també havien estat robats amb el mateix modus operandi al centre de la ciutat. Després de passar a disposició judicial, l'home va quedar en llibertat amb càrrecs.