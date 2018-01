Un cotxe de la policia de paisà patrullarà cada dia per caçar conductors amb el mòbil

Conduir i al mateix temps manipular el telèfon mòbil és una pràctica que malauradament es veu sovint als carrers i carreteres de la província. I a més s'ha convertit en una de les principals causes d'accidents de trànsit.

Per tal de frenar aquesta situació i, per tant, fer rebaixar la sinistralitat a Girona, la Policia Municipal aquest 2018 ha apostat per posar un cotxe patrulla al carrer cada dia que es dedicarà a caçar aquells conductors que utilitzin el mòbil mentre estan al volant. Es tracta d'una decisió presa pel cos policial després de veure que «la utilització del mòbil va estretament lligada a l'augment de sinistres i ens hi volem centrar» i és «una prioritat», assegura l'inspector i cap de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou.

Ahir va donar detalls d'aquesta campanya per enxampar els conductors infractors. De fet, segons va dir l'inspector, el 2017 ja s'havia començat a provar i es van sancionar uns 400 conductors que usaven l'aparell. Per a Joan Jou, aquesta prova va donar «molt bon resultat». El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, per la seva banda, va destacar que «no té voluntat recaptatòria» aquesta nova mesura i que, com totes les campanyes que fa la Policia Municipal, també hi haurà una campanya de conscienciació.

El cap de la Policia Municipal de Girona va destacar que es vol acabar amb aquesta pràctica. El cotxe patrulla que s'utilitzarà per enxampar els infractors anirà de paisà, és a dir, sense logotipar. I a dins hi haurà dos agents uniformats que quan vegin un xofer manipulant el mòbil l'aturaran i li aixecaran acta.



Multa de 200 euros



La sanció econòmica per utilitzar aquest aparell és de 200 euros. L'inspector destaca sobretot que el que es vol és rebaixar l'accidentalitat que està lligada sobretot a increment de velocitats i distraccions. En el cas de Girona, per utilitzar el telèfon al volant.

Un accident de trànsit recent i que va ser espectacular a la ciutat de Girona, segons va informar al seu dia la Policia Municipal, va tenir com a causes: el consum d'alcohol i també una distracció del conductor perquè estava manipulant el mòbil en el moment del succés. El sinistre viari va tenir lloc el 20 de desembre de 2017, quan un jove begut es va estimbar amb el cotxe daltabaix del pont de l'Areny. Va triplicar la taxa màxima d'alcoholèmia permesa i sortosament va quedar ferit de poca gravetat



Unes 50.000 trucades



Durant tot l'any passat, la Policia Municipal va rebre unes 50.000 trucades al seu telèfon 092. Per barris, l'Eixample és qui més truca, i Girona Est qui menys.

La meitat d'aquestes van ser per temes informatius i la resta van suposar actuacions de la Policia. D'aquestes 25.000 trucades, cal destacar que el 35% van ser per temes de trànsit i aquí de cara a aquest 2018, el cap de la Policia Municipal explica que se seguiran fent controls que afectin els vianants i fins i tot se'n faran d'específics en funció d'alguns barris.

Per tant, seguiran amb la línia de controls de vehicles mal aparcats a voreres, de ciclistes o de places de discapacitats, entre d'altres. També va dir que els radars dissuasius esperen que tinguin la funció de fer baixar la velocitat dels conductors, una de les causes d'accidents.

Una altra àrea que va generar moltes trucades (25%) és la que fa referència a policia administrativa, sobretot per aquelles actuacions que fan referència a sorolls o queixes per problemes amb animals. Per aquest motiu, el 2018, segons Joan Jou, «no seran gens condescendents amb aquells que no respecten el descans dels seus conciutadans» i, per tant, se'ls aixecarà acta des de l'inici.

Un 20% de les trucades que rep la policia tenen relació amb la seguretat, com per exemple, danys, robatoris o furts. D'aquí va anunciar que durant any es preveu iniciar un dispositiu que comptarà amb els establiments per tal d'enxampar els lladres, que solen ser reincidents. La resta de trucades que van rebre al 092 (10%) són qüestions d'assistències.