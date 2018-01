ERC es felicita per l'aval del govern a la moció sobre el pla de l'esport

El grup municipal d´ERC-MES a Girona donarà suport al Pla Estratègic de l´Esport Local i al Mapa d´Instal·lacions i Equipaments Esportius 2018-2028. La portaveu, Maria Mercè Roca, va explicarque el pla «estableix els objectius, eixos i estratègies del futur de l´activitat esportiva a la ciutat, amb especial rellevància per l´esport escolar i com a eina de cohesió social». Per Roca, «la pràctica esportiva és un motor de canvi en àmbit individual, ja que ens permet gaudir de més qualitat de vida; però també és un motor de canvi social, entenent l´esport com un factor important per a la cohesió social i per la promoció de salut».

El Pla fou impulsat per una moció d´ERC -MES. El regidor Pere Albertí va recordar que «vam demanar, i així s´ha fet, que s´obrís un procés participatiu amb entitats esportives per tal de fer una diagnosi tant de la potencialitat d´equipaments i recursos com de les mancances i expectatives de la ciutadania per promoure l´activitat física en tota la població». Segons va apuntar, aquest pla «fa una especial incidència en l´esport escolar, el suport i promoció de l´esport com a eina d´educació en valors i element de cohesió social o la valorització dels espais naturals i urbans per a la pràctica esportiva».