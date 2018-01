El TAV suma més de 7,5 milions de viatgers en 5 anys a Girona i Figueres

L'arribada de l'alta velocitat a Girona i Figueres va arribar amb més fred que calor i amb molts dubtes a les dues ciutats. De mica a mica, però, el TAV ha anat guanyant viatgers i ara ja està plenament integrada en el dia a dia de molts usuaris que es mouen entre les dues ciutats gironines o que es desplacen o retornen o bé de Barcelona o bé de Madrid amb alta velocitat. El trajecte es fa a un preu similar al del convencional però arriba molt més ràpid al destí.

Des que el TAV es va posar en funcionament fins al dia d'avui, més de 7,5 milions de viatgers han utilitzat el servei a Girona i Figueres. La mitjana anual és d'un milió i mig de bitllets. No obstant això, si es mira l'evolució any a any, la quantitat d'usuaris ha anat pujant progressivament. El 2013 van ser 1,2 milions de clients i, per contra, aquest any 2017 s'ha arribat fins als prop d'1,9 milions. L'increment és d'un 58% en mitja dècada.

Les xifres actuals demostren que el nombre d'usuaris està fidelitzat ja que l'any 2016 la xifra tan sols va ser un 1,5% inferior que el 2017, però bastant més que en els dos primers anys de posada en marxa del servei.



Girona és l'epicentre



Aquests pràcticament 1,9 milions de clients del 2017 s'han concentrat sobretot a l'estació de Girona que ha reunit 1,3 milions de tiquets, una xifra que suposa un petit increment de l'1% respecte a l'any anterior. Mentrestant, a Figueres s'han segellat 575.000 bitllets, una quantitat que suposa un augment del 2,7% d'usos a la capital alt-empordanesa respecte del 2016.

La connexió més utilitzada és la que uneix Girona i Barcelona i viceversa. Aquest 2017, la quantitat de viatgers s'ha enfilat fins als 1.020.000, pràcticament els mateixos números que l'any anterior. El trajecte, doncs, ha tingut, en els dos últims anys, més d'un milió de bitllets venuts, cada any. A Girona, l'estació està situada al bell mig del nucli urbà, al parc Central, que encara pateix les obres, iniciades l'agost de l'any 2008.

El viatge d'anada o tornada entre la Ciutat Comtal i Figueres ha tingut un increment del 3,1% respecte del 2016 i ha pujat fins als 400.000 clients. A Figueres, l'estació es va construir entre Vilafant i Figueres, allunyada del centre de la capital de la comarca de l'Alt Empordà.

La connexió entre Girona i Madrid o a l'inrevés, és la que té un major increment percentualment amb relació als altres trajectes analitzats i facilitats per la Renfe. En concrent, la puja és del 3,5% i arriba fins als 125.000 usos. Si el viatge és des de Figueres o fins a la capital empordanesa des de la capital espanyola, també hi ha un augment de viatges, que en aquest cas és de l'1,3% i 45.000 usuaris.

Finalment, els viatges entre Girona i Figueres o Figueres i Girona han sumat 50.000 usos, una quantitat que és d'un 1% més que l'anterior.



TAV i Rodalies



De fet les xifres dels serveis realitzats a Girona i Figueres han anat en augment també si es mira globalment la suma total dels viatgers del tren d'alta velocitat i dels tren regionals. Així, per exemple, el 2013, la quantitat total d'usuaris englobant els dos conceptes va ser de 4,65 milions i, en canvi, el 2017, ja s'ha enfilat fins als 5 milions. L'any 2016, la xifra va ser de 4,9 milions.