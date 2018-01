Unes 17.000 persones han passat per la pista de gel i el tobogan

La pista de gel de Girona va tancar diumenge les seves portes amb 16.957 visitants, un número molt semblant a l'any passat, en què es va assolir un increment de públic de l'11%. «La pista de gel ha anat creixent any rere any en nombre d'usuaris i estem arribant a les xifres més altes aconseguides fins ara», apunta la directora, Coralí Cunyat. Entre el 23 de desembre i el 7 de gener de 2018, 13.182 patinadors i 3.775 usuaris del tobogan han visitat el Palau de Fires.

Com a dades destacades, cal esmentar que el 60% dels patinadors venen en horari de tardes i que el dijous 4 de gener es va batre un rècord històric, amb la visita de 1.564 patinadors en un sol dia. El carnet universitari ha permès que 1.322 persones hagin accedit a la pista gràcies al conveni que Fira de Girona va signar amb la UdG. A més, 420 joves d'entre 6 i 16 anys provinents de centres d'acollida com Càritas, diversos CRAE, el Casal dels Infants, la Llar Infantil Nostra Senyora de la Misericòrdia o la Fundació Oscobe, han pogut patinar gratuïtament per la política de Responsabilitat Social de la fundació.