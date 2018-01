Agustí Olivet, Josep Llach i la parròquia de St.Cugat recullen els premis dels pessebres

L'Associació de Pessebristes de Girona va entregar ahir els premis de les diferents categories del concurs que organitzat cada any coinicidint amb les dates nadalenques. L'acte es va fer aghir al vespre a la sala d'actes dle CaixaForum de Girona. En aquesta edició, els vencedors han estat La parròquia de Sant Cugat i Agustí Olivet i Josep Llach, en els diferents apartats. La parròquia de Sant Cugat ha obtingut l'arcàngel d'or en l'apartat artístic entre una desena de participants. Pel que fa als pessebres populars, l'arcàngel d'or ha estat per a Agustí Olivet, en una categoria amb més d'un centenar d'obres presentades al concurs. Finalment, s'han presentat catorze obres al concurs de pessebre de l'associació, on Josep Llach ha resultat vencedor. En l'acte es van lliurar tots els arcàngels, medalles i diplomes.