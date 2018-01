Girona estudiarà com retirar amb seguretat l'amiant de l'asfalt de la carretera Barcelona

L'Ajuntament de Girona ha reservat una partida pressupostària per estudiar, al llarg d'aquest any, de quina manera pot retirar l'amiant existent barrejat amb l'asfalt de la carretera Barcelona, una substància contaminant que s'ha prohibit utilitzar des de fa una quinzena d'anys i que és al vial des de l'any 1982. Es va detectar a la carretera l'any 2008 i va trastocar els plans d'aleshores d'arrencar tot l'asfalt per repavimentar la via.

L'amiant és perillós si es barreja amb l'aire. Per tant, si es remena. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha explicat que aquest estudi s'adjudicarà a una empresa, després de demanar pressupostos a diferents firmes especialitzades. El cost pot voltar els 20.000 euros. L'objectiu aconseguir un pla per tal d'actuar en cas que s'hagi de fer alguna reparació a l'asfalt, un pedaç o un reasfaltatge. Aquest empresa especialitzada farà sondatges en diferents punts del paviment per tal de comprovar quin és l'estat de l'asfalt, quina quantitat exacta hi ha segons les zones del carrer i quin és el millor mètode d'extracció. «Volem obtenir propostes d'actuació amb les màximes garanties de seguretat» per als veïns i per als operaris que acabin actuant quan calgui en l'asfalt, ha exposat el regidor. La idea és tenir ja totes les dades abans que acabi el 2018.



Un primer intent

Quan fa deu anys es va detectar aquest contaminant, ja es va anunciar la intenció d'analitzar la manera de treure l'asfalt garantint la salut dels treballadors que ho fessin i la dels veïns de l'entorn. Però l'estudi es va acabar descartant quan el regidor d'Urbanisme d'aleshores, Joan Pluma, va admetre que, fossin quines fossin les conclusions, tampoc es podria fer el canvi de l'asfalt per l'alt cost que suposaria l'actuació, en plena època de crisi econòmica.

Es va indicar que la proporció d'amiant en la capa d'asfalt era del 2,28% i es va detectar des del centre comercial Hipercor fins a la rotonda del final de l'avinguda Ferran Puig,. És doncs, un tram d'un quilòmetre mig, aproximadament, en ple nucli urbà. Poc després es van fer reparacions en el clavegueram i ja es va actuar amb la màxima precaució, amb roba especial i màscares i amb unes carpes perquè les partícules no s'expandissin.