Jutgen a cinc membres d'un clan de Font de la Pólvora per traficar amb drogues

Davant d'una gran presència policial, l'Audiència de Girona ha començat a jutjar avui al matí als cinc acusats d'haver traficat amb cocaïna, haixix, heroïna i marihuana a la ciutat de Girona. Tots ells pertanyen a un clan del barri de Font de la Pólvora i s'enfronten a una pena de cinc anys de presó i multes de fins a 20.000 euros per a cadascun d'ells.

L'origen de la investigació deriva d'una denúncia d'una dona que li havia agafat joies a la seva mare per intercanviar-les posteriorment per droga. A l'intercanvi, se li haurien ofert 7 grams de cocaïna, els quals la dona durant la seva declaració va titllar "d'estafa" perquè les joies que els havia entregat "valien almenys uns 50 grams". La dona també va explicar que tenia un trastorn esquizoafectiu i que durant uns mesos havia estat mantenint negocis amb la mateixa venedora almenys dos cops per setmana.

Arran d'aquesta denúncia, els agents del cos policial dels Mossos d'Esquadra van estar realitzant un seguit de vigilàncies compreses entre el novembre de l'any 2013 i el febrer del 2014. L'operatiu va acabar el març del 2014 quan - gràcies a diversos escorcolls als habitatges de la zona - van trobar drogues, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Durant la sessió d'avui també van declarar alguns dels compradors en aquella època. Alguns d'ells van explicar que no recordaven res, mentre que d'altres asseguraven que havien estat comprant més d'una vegada a Font de la Pólvora a diferents persones.

El judici continuarà demà amb la declaració dels acusats, que seran els darrers en explicar la seva versió dels fets.