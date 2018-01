Detenen el monitor d'un gimnàs de Salt acusat d'abusar sexualment d'almenys sis menors

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un monitor d'un gimnàs de Salt acusat d'abusar sexualment d'almenys sis nenes menors d'edat. Les agressions s'haurien produït quan les alumnes feien estiraments. La policia catalana va rebre la primera denúncia abans d'aquestes vacances de Nadal però els tocaments feia mesos que s'haurien estat produint.

El detingut, N.P.F., és un veí de Girona, i va passar a disposició judicial ahir al matí, després que la investigació policial acumulés almenys fins a sis casos. El jutge el va enviar directament a la presó per presumptes abusos sexuals.

No obstant això, la investigació policial segueix oberta ja que no es descarta que hi pugui haver més denúncies d'alumnes afectades que encara no hagin explicat res als seus pares.

De fet, la primera denúncia s'hauria produït quan uns pares van trobar estrany que la seva filla no volgués anar, de cap manera, al gimnàs, situat al carrer Francesc Macià. El centre esportiu té aproximadament un centenar de persones inscrites i quasi la meitat són menors d'edat. Sobretot nois, però també noies. Finalment, la nena va acabar explicant que en aquell centre esportiu hi havia una persona que havia abusat d'ella.

Cinturó negre

El detingut és un conegut practicant i professor d'arts marcials i cinturó negre, que va entrar a treballar en aquest local fa aproximadament dos anys i mig. És un amant del món de les motos i de la bicicleta i també ha practicat halterofília. Ha participat en algun campionat amb bons resultats i posicions força destacades. Tenia molts alumnes i a les seves classes s'hi podien ajuntar fins a una vintena de persones. El gimnàs pertany a un grup que també té un local a la ciutat de Girona.

El detingut era instructor de kickboxing tot i que als nens i les nenes apuntats a les seves classes els ensenyava diferents arts marcials, de manera molt genèrica. Amb els alumnes adults, inicialment, també entrenava arts marcials mixtes, sense cap especialització concreta.

Una gran sala rectangular

L'espai d'aquest gimnàs saltenc on entrenava i on presumtament s'haurien comès els abusos és molt bàsic, amb dos vestidors (un per a les noies i un per als nois), uns lavabos i una gran sala rectangular polivalent per practicar-hi esport on hi ha algun petit queixal en algunes de les parets. El local és definit, segons alguns dels usuaris, com a molt «obert» al barri en el sentit que hi entra i surt gent a totes hores. Fins i tot hi accedeixen alguns pares i mares a recollir els seus fills i filles quan és l'hora d'acabar les classe. També hi havia nois i noies joves que feien d'aprenent i d'ajudant del monitor. Ahir l'activitat funcionava amb normalitat però ja sense aquest instructor.

Dels testimonis recollits per la investigació se'n desprèn que els tocaments es feien quan els alumnes feien estiraments. En aquest moment, l'acusat apartaria la menor d'edat a un racó lluny de la vista de les altres persones que hi pogués haver a la sala i allà presumptament cometria els abusos. Aquest mètode l'hauria anat repetint sistemàticament i el podria haver estat portant a terme almenys des del 2016.

Els Mossos d'Esquadra van entrar al gimnàs de Salt el mateix dilluns i van escorcollar-lo de dalt a baix buscant alguns objectes que podria haver fet servir el monitor per abusar de les menors, en base a les descricipcions de les mateixes víctimes. Serien cremes i olis, per exemple.