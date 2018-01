Detingut circulant a 177 km/h per l'AP7 a Sant Gregori drogat i sense carnet

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 6 de gener un home de 28 anys, de nacionalitat danesa, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. El detingut circulava per l'AP7, al terme de Sant Gregori a 177 km/h, sota els efectes de les drogues i sense permís de conduir.

Els agents el van enxampar en un control de velocitat a l'autopista pels volts d'un quart de tres de la matinada. Aleshores, van detectar un turisme que circulava a gran velocitat i el van aturar.

En el moment d'identificar-lo per denunciar-lo, van comprovar que mai s'havia tret el carnet de conduir i, al test de drogues, va donar positiu per consum de cocaïna i THC.

L'home va quedar detingut per aquests dos delictes i denunciat administrativament per circular 57km/h per sobre del límit establert, que en aquest cas era de 120. El detingut, que no tenia antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.