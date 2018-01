ERC demana que es fomentin i regulin els espais de pícnic i lleure

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona presentarà al proper Ple una moció per al foment i la regulació dels espais de pícnic i lleure a la ciutat. La seva portaveu, Maria Mercè Roca, ha celebrat que «cada vegada és més freqüent que la ciutadania passi una part del seu temps lliure a parcs i espais oberts que llinden entre el medi urbà i el natural, com Sant Daniel i les Gavarres, les Hortes de Santa Eugènia o els boscos de Palau». Segons la regidora, iniciatives com el projecte Vora o Camins de Barri «estan contribuint a posar en valor aquests espais i a recuperar-los per a l'ús i gaudi ciutadà, i això és una molt bona notícia».

Tanmateix, la cap de l'oposició ha alertat del risc que «la massificació d'alguns espais com la font del Ferro o Sant Miquel provoqui que aquestes activitats de lleure acabin morint d'èxit», i s'ha referit no només a la incomoditat de la manca d'espai, sinó també a «problemes de convivència amb el veïnat proper derivat d'algunes accions com ara l'accés a aquestes zones amb vehicle privat o l'acumulació de residus».

Per solucionar aquest problema, la coalició proposa «establir noves zones de pícnic i lleure que diversifiquin l'oferta i descongestionin els espais que actualment estan sobreocupats». En aquest sentit, proposen que l'Ajuntament vetlli per a què l'entorn estigui «dotat de mobiliari, de contenidors per a la brossa i d'altres elements que facilitin el bon ús de l'espai, així com es tingui cura del seu manteniment des del consistori».