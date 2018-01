Jutgen un clan de Font de la Pólvora per tràfic de drogues

Davant d'una gran presència policial, l'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir al matí a cinc membres d'un clan de Font de la Pólvora presumptament responsables de traficar amb cocaïna, haixix, heroïna i marihuana. Tots ells s'enfronten a una pena de cinc anys de presó i multes de 20.000 euros per un delicte contra la salut pública.

L'origen de la investigació deriva d'una denúncia presentada per una dona que havia agafat joies a la seva mare per intercanviar-les per droga. En aquesta transacció, «una dona d'ètnia gitana» li hauria comprat les joies per set grams de cocaïna, el qual la denunciant va titllar «d'estafa» durant la seva declaració, ja que la dona va assegurar que les joies que havia entregat «valien almenys uns cinquanta grams». La testimoni també va explicar que patia un trastorn esquizoafectiu i que durant uns mesos havia estat mantenint negocis amb la mateixa venedora almenys dos cops per setmana perquè «consumia molt».

Durant la sessió d'ahir també va declarar la mare de la denunciant, la qual va confirmar la versió de la seva filla, tot i que va matissar que en un inici aquesta no li havia explicat que havia venut les joies a canvi de drogues. La dona també va afegir que no va poder recuperar mai les seves pertinences.



Un llarg seguiment

Arran d'aquesta denúncia, els agents del cos policial dels Mossos d'Esquadra van estar realitzant un seguit de vigilàncies compreses entre el novembre de l'any 2013 i el febrer del 2014 amb l'objectiu de localitzar els punts de venda de drogues. Així ho va explicar l'instructor de les diligències durant la seva declaració. «Durant un cert temps van detectar un cert moviment de persones que entraven i sortien de diferents pisos», quan els policies els aturaven, aquests portaven paperines amb diferents substàncies, cosa que els va ratificar que les adquirien allà.

L'operatiu va finalitzar el març del 2014 quan - gràcies a diversos escorcolls als habitatges de la zona - van trobar drogues, diners en efectiu i també plantacions de marihuana en dos dels domicilis.

Durant la sessió d'ahir també van declarar alguns dels compradors que van ser enxampats pels agents en aquella època. La gran majoria d'ells van explicar que no recordaven res i alguns van assegurar que ni tan sols eren els beneficiaris de la droga, sinó que tan sols exercien d'acompanyants d'un altra persona. D'altres afirmaven que havien estat comprant més d'una vegada a Font de la Pólvora a diferents persones, però en el moment del reconeixement no van identificar cap dels acusats.



Tres dies de judici

El judici continuarà demà i dijous amb la declaració de la resta de testimonis, els perits i, finalment, els acusats, que seran els darrers a explicar la seva versió dels fets a petició de les seves defenses.