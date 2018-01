Els pares estudien personar-se com a acusació particular

Els pares es van reunir dimarts amb el responsables del gimnàs (que no és l'arrestat) per abordar el cas i informar tots els pares del que havia passat. Segons ha explicat una mare aquest dimecres, així van descobrir que almenys hi hauria vuit víctimes (tot i que dimarts algunes encara no havien interposat denúncia) i no descarten que en puguin ser més. La investigació continua oberta i els Mossos d'Esquadra estan recollint possibles nous casos. Els pares estan estudiant personar-se com a acusació particular a través d'un advocat comú per a tots.

Els tocaments s'haurien produït quan les alumnes feien els estiraments. Aleshores, el monitor apartava la menor lluny de la resta de persones de la sala per abusar-ne sense ser descobert.

L'home va passar a disposició del Jutjat d'instrucció número 2 de Girona aquest dimarts i el jutge n'ha decretat l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança per presumptes abusos sexuals.

En paral·lel, la Unió i Formació en Arts Marcials (UFAM) ha publicat una circular informativa a través de la qual es desvincula del centre de Salt, que també porta aquest nom. "Aquesta organització que opera com a UFAM gimnasos no té res a veure amb nosaltres", asseguren i argumenten que han decidit fer-ho públic davant "els fets que s'han suscitat i que involucra un dels seus monitors". "Només volem desmarcar-nos de tots i de tots els fets en els que es vegi involucrada aquesta entitat plagiadora", conclouen.