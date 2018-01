Un centenar de veïns de Girona, desallotjats més d'una setmana per un foc en un quadre de llums

El que semblava un simple incendi en un quadre de llums als baixos d'un bloc de pisos de Girona ha acabat provocant que més d'un centenar de veïns hagi hagut de viure més d'una setmana fora de casa seva. El foc es va originar per un presumpte curtcircuit a l'entrada d'un edifici de 37 pisos de l'avinguda Lluís Pericot (distribuïts en diverses escales) el matí de l'1 de gener. Els veïns que després de cap d'any eren als seus habitatges van seguir les indicacions dels Bombers per protegir-se de l'espès fum que va pujar pis a pis, però molts eren fora. En aquest cas el fum va produir-los més afectacions.

Un cop l'incendi es va donar per extingit, els residents es van adonar que els seu habitatges havien acabat inutilitzats. El foc havia acabat afectant i cremant tot el cablejat i deformant diverses canonades i havia deixat sense llum ni aigua tots els pisos de les diverses escales de veïns.

A més, a molts el fum els havia tacat les parets de moltes habitacions i sales, que van quedar ennegrides, fins al punt de deixar-les pràcticament irrespirables. Els veïns no van tenir altre remei que buscar-se la vida en ple dia festiu a l'espera que s'arrengessin multitud de desperfectes que es van anar detectant.

El president de la comunitat de veïns, Josep Maria Casanova, ha explicat que els veïns van haver d'anar a dormir en apartaments, hotels, cases rurals i en habitatges de familiars. Hi ha qui ja ha pogut tornar a casa, amb el seu habitatge ventilat i amb el retorn de la llum i del subministrament d'aigua. Però no tots. I per a alguns, va per llarg. «El fum es va introduir de baix a dalt per tots els forats de cada un dels pisos», explica el representant veïnal.

El foc va ser tan agressiu als baixos de l'edifici que va cremar les fustes i va deixar diversos forats al vestíbul i va inhabilitar els timbres. Un agent de seguretat vigilava que ningú sense permís pogués entrar a l'edifici.

Durant els primers dies d'aquest any nou diverses empreses d'instal·lacions han estat treballant per als restabliment la normalitat dels serveis a l'immoble. També va haver-hi una fuita de gas, que es va haver de reparar. A més a més, s'han hagut de fer tasques de pintura.

El president ha explicat que ara mateix és impossible fer un càlcul econòmic dels danys. No obstant això, ha explicat que les assegurances es faran càrrec de totes les despeses però que, òbviament, ara per ara , molts veïns s'han hagut de fer càrrec, per avançat, de molts pagaments.