L'herència del circ soviètic centra el Festival del Circ de Girona

Un total de 88 artistes de divuit països diferents competiran a finals de febrer per guanyar la setena edició del Festival Internacional de Circ 'Elefant d'Or' de Girona. El certamen tindrà 24 atraccions on hi destaca el pes de propostes provinents de països de l'òrbita soviètica. D'entre aquests, hi destaca Corea del Nord. Tot i la complicada situació política, el director del festival ha admès que han "arriscat" programant tres números d'artistes originaris d'aquest país.

A banda, Genís Matabosch ha confirmat que hi haurà números procedents de Rússia, Moldàvia i Turkmenistan però també d'Argentina, França o Austràlia. El promotor d'un museu dedicat al circ ha admès també que aquesta proposta no tenia "bases sòlides" i això els ha obligat a fer "passes enrere". Matabosch refreda la creació d'aquest equipament cultural però la manté perquè forma part "dels estatuts de la Circus Art Foundation".