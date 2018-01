Llacunes de memòria i drogues per a consum propi

Versions que no casaven amb els informes policials i moltes llacunes a la memòria dels testimonis. La segona sessió del judici dels cinc membres d'un clan familiar de Font de la Pólvora acusat de traficar presumptament amb drogues va transcórrer seguint la mateixa línia que el dia anterior, amb poca concreció.

Durant el matí d'ahir van seguir desfilant persones que els agents de la policia havien aturat durant els controls que s'havien dut a terme durant el 2013 i a qui havien trobat algun tipus de droga. La majoria d'ells s'agafaven a la versió que «feia quatre anys de tot plegat» i que «no recordaven gairebé res de què havia passat».

La gran majoria d'ells asseguraven que ja ni tan sols eren consumidors en l'actualitat i que la droga que els venien llavors no procedia del barri de Font de la Pólvora, sinó de Salt. Només una de les dones citades va poder corroborar la versió dels informes policials previs i va afirmar que sí que «anava allà i que sempre trobava algú disposat a donar-li allò que necessitava».

El darrer dels homes que va aportar la seva declaració va arribar a negar tot el que havia explicat en un primer moment i va dir que «no coneixia la dona que estava assegudda a la banqueta» i que la vegada que havia reconegut la dona en una fotografia ho havia fet a l'atzar perquè la policia li havia assegurat que si els proporcionava la identitat del venedor «li tornarien la mercaderia que li havien confiscat en aquell moment». L'home també va negar que hagués patit cap amenaça ni coacció abans del judici.



Tots en tractament

Durant la jornada d'ahir també van declarar els acusats, que van optar per respondre només les preguntes dels seus advocats. Els cinc van assegurar que no havien traficat amb drogues en cap ocasió i que tot el que s'havia trobat als seus domicilis era per a consum propi. També es van desmarcar de la història de les joies, i van afirmar que «no tenien coses de valor».

Tots ells –responent a les preguntes dels lletrats– van afirmar que havien passat per processos de desintoxicació, tot i que algun continuava consumint cànnabis.